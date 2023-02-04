https://ria.ru/20230204/donbass-1849753686.html
При обстреле Минерального со стороны ВСУ ранен мужчина
При обстреле Минерального со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 04.02.2023
При обстреле Минерального со стороны ВСУ ранен мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела Минерального со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T16:32
2023-02-04T16:32
2023-02-04T16:32
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Минерального со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 февраля поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Минеральное: - ранен мужчина 1978 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Минерального со стороны украинских войск в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка.
https://ria.ru/20230204/obstrel-1849741859.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
При обстреле Минерального со стороны ВСУ ранен мужчина
В ДНР заявили. что при обстреле Минерального украинскими войсками ранен мирный житель