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При обстреле Минерального со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 04.02.2023
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При обстреле Минерального со стороны ВСУ ранен мужчина
При обстреле Минерального со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 04.02.2023
При обстреле Минерального со стороны ВСУ ранен мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела Минерального со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T16:32
2023-02-04T16:32
в мире
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Минерального со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 февраля поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Минеральное: - ранен мужчина 1978 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Минерального со стороны украинских войск в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка.
https://ria.ru/20230204/obstrel-1849741859.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
16:32 04.02.2023
 
При обстреле Минерального со стороны ВСУ ранен мужчина

В ДНР заявили. что при обстреле Минерального украинскими войсками ранен мирный житель

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Минерального со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 февраля поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Минеральное: - ранен мужчина 1978 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 14:48Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Минерального со стороны украинских войск в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка.
Местная жительница показывает осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 12:58Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦКК
 
 
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