https://ria.ru/20230204/donbass-1849753686.html

При обстреле Минерального со стороны ВСУ ранен мужчина

При обстреле Минерального со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 04.02.2023

При обстреле Минерального со стороны ВСУ ранен мужчина

Мирный житель пострадал в результате обстрела Минерального со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T16:32

2023-02-04T16:32

2023-02-04T16:32

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Минерального со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 февраля поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Минеральное: - ранен мужчина 1978 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Минерального со стороны украинских войск в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка.

https://ria.ru/20230204/obstrel-1849741859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк