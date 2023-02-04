https://ria.ru/20230204/donbass-1849702629.html
В ДНР выросло число пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР выросло число пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.02.2023
В ДНР выросло число пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ
Число пострадавших при обстрелах ДНР украинскими войсками в пятницу возросло до пяти: один человек погиб, еще четыре ранены, сообщили в представительстве... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T09:38
2023-02-04T09:38
2023-02-04T09:38
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах ДНР украинскими войсками в пятницу возросло до пяти: один человек погиб, еще четыре ранены, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в субботу утром штаб обороны ДНР сообщил об одном погибшем и двух раненых мирных жителях. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: станция Донецк-Северный: - по улице Привокзальной, 20 пострадали женщины 1982 и 1964 годов рождения. Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины за третье февраля 2023 года составляет пять человек (один погиб, четыре ранены). Информация продолжает поступать", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20230204/dnr-1849695290.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
В ДНР выросло число пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ
Число пострадавших при обстрелах ДНР со стороны ВСУ в пятницу выросло до пяти человек