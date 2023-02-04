https://ria.ru/20230204/donbass-1849694866.html

В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ 21 января погиб ребенок

В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ 21 января погиб ребенок - РИА Новости, 04.02.2023

В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ 21 января погиб ребенок

В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военных в Кременной в ЛНР на руках у матери погиб десятимесячный ребенок. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T08:08

2023-02-04T08:08

2023-02-04T08:59

специальная военная операция на украине

происшествия

кременная

родион мирошник

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военных в Кременной в ЛНР на руках у матери погиб десятимесячный ребенок. Об этом РИА Новости рассказала мать - 23-летняя Мария. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках. "Дочку убило, а я тут, в больнице", - рассказала РИА Новости Мария. По ее словам, это произошло 21 января в Кременной, дочка в момент взрыва находилась у нее на руках. По ее словам, у ребенка, когда она взяла ее на руки, было сильное кровотечение. Женщина теперь "в дом не может зайти, потому что она (ребенок - ред.) там лежала..." "Стояла у окна с дитем, вот и получилось, осколки полетели, все разбило, ее ранило, а внучку тоже ранило, но очень сильно, она не выдержала", - рассказал в свою очередь дедушка. Ранее экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявлял, что войска Киева ведут прицельные обстрелы по жилым районам Кременной в ЛНР. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал РИА Новости, что Киев применяет средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в данном районе. Он также сообщал 23 января РИА Новости, что в результате обстрела города 21 января со стороны украинских войск погиб годовалый ребенок погиб, еще четверо взрослых жителей Кременной были ранены.

https://ria.ru/20230123/kremennaya-1846682893.html

https://ria.ru/20230202/lepestok-1849351073.html

кременная

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кременная, родион мирошник, андрей марочко