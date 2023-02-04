https://ria.ru/20230204/donbass-1849694866.html
В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ 21 января погиб ребенок
В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ 21 января погиб ребенок - РИА Новости, 04.02.2023
В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ 21 января погиб ребенок
В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военных в Кременной в ЛНР на руках у матери погиб десятимесячный ребенок. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:08
2023-02-04T08:08
2023-02-04T08:59
специальная военная операция на украине
происшествия
кременная
родион мирошник
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военных в Кременной в ЛНР на руках у матери погиб десятимесячный ребенок. Об этом РИА Новости рассказала мать - 23-летняя Мария. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках. "Дочку убило, а я тут, в больнице", - рассказала РИА Новости Мария. По ее словам, это произошло 21 января в Кременной, дочка в момент взрыва находилась у нее на руках. По ее словам, у ребенка, когда она взяла ее на руки, было сильное кровотечение. Женщина теперь "в дом не может зайти, потому что она (ребенок - ред.) там лежала..." "Стояла у окна с дитем, вот и получилось, осколки полетели, все разбило, ее ранило, а внучку тоже ранило, но очень сильно, она не выдержала", - рассказал в свою очередь дедушка. Ранее экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявлял, что войска Киева ведут прицельные обстрелы по жилым районам Кременной в ЛНР. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал РИА Новости, что Киев применяет средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в данном районе. Он также сообщал 23 января РИА Новости, что в результате обстрела города 21 января со стороны украинских войск погиб годовалый ребенок погиб, еще четверо взрослых жителей Кременной были ранены.
https://ria.ru/20230123/kremennaya-1846682893.html
https://ria.ru/20230202/lepestok-1849351073.html
кременная
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кременная, родион мирошник, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кременная, Родион Мирошник, Андрей Марочко
08:08 04.02.2023 (обновлено: 08:59 04.02.2023)
В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ 21 января погиб ребенок
В ЛНР из-за обстрела со стороны украинских боевиков 21 января погибла 10-месячная девочка
ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военных в Кременной в ЛНР на руках у матери погиб десятимесячный ребенок. Об этом РИА Новости рассказала мать - 23-летняя Мария.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.
"Дочку убило, а я тут, в больнице", - рассказала РИА Новости Мария.
По ее словам, это произошло 21 января в Кременной, дочка в момент взрыва находилась у нее на руках.
"Не знаю, чем стреляли... Почувствовала взрыв и (услышала) крик Маришки, а ребенка я потом нашла... Ее откинуло между креслом и стенкой, там маленькое пространство, она на стеклышках лежала", - вспоминает бабушка погибшего ребенка.
По ее словам, у ребенка, когда она взяла ее на руки, было сильное кровотечение. Женщина теперь "в дом не может зайти, потому что она (ребенок - ред.) там лежала..."
"Стояла у окна с дитем, вот и получилось, осколки полетели, все разбило, ее ранило, а внучку тоже ранило, но очень сильно, она не выдержала", - рассказал в свою очередь дедушка.
Ранее экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник
заявлял, что войска Киева ведут прицельные обстрелы по жилым районам Кременной в ЛНР. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко
сообщал РИА Новости, что Киев применяет средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в данном районе. Он также сообщал 23 января РИА Новости, что в результате обстрела города 21 января со стороны украинских войск погиб годовалый ребенок погиб, еще четверо взрослых жителей Кременной
были ранены.