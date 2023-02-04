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В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ 21 января погиб ребенок - РИА Новости, 04.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/donbass-1849694866.html
В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ 21 января погиб ребенок
В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ 21 января погиб ребенок - РИА Новости, 04.02.2023
В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ 21 января погиб ребенок
В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военных в Кременной в ЛНР на руках у матери погиб десятимесячный ребенок. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:08
2023-02-04T08:59
специальная военная операция на украине
происшествия
кременная
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военных в Кременной в ЛНР на руках у матери погиб десятимесячный ребенок. Об этом РИА Новости рассказала мать - 23-летняя Мария. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках. "Дочку убило, а я тут, в больнице", - рассказала РИА Новости Мария. По ее словам, это произошло 21 января в Кременной, дочка в момент взрыва находилась у нее на руках. По ее словам, у ребенка, когда она взяла ее на руки, было сильное кровотечение. Женщина теперь "в дом не может зайти, потому что она (ребенок - ред.) там лежала..." "Стояла у окна с дитем, вот и получилось, осколки полетели, все разбило, ее ранило, а внучку тоже ранило, но очень сильно, она не выдержала", - рассказал в свою очередь дедушка. Ранее экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявлял, что войска Киева ведут прицельные обстрелы по жилым районам Кременной в ЛНР. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал РИА Новости, что Киев применяет средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в данном районе. Он также сообщал 23 января РИА Новости, что в результате обстрела города 21 января со стороны украинских войск погиб годовалый ребенок погиб, еще четверо взрослых жителей Кременной были ранены.
https://ria.ru/20230123/kremennaya-1846682893.html
https://ria.ru/20230202/lepestok-1849351073.html
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происшествия, кременная, родион мирошник, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кременная, Родион Мирошник, Андрей Марочко
08:08 04.02.2023 (обновлено: 08:59 04.02.2023)
 
В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ 21 января погиб ребенок

В ЛНР из-за обстрела со стороны украинских боевиков 21 января погибла 10-месячная девочка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военных в Кременной в ЛНР на руках у матери погиб десятимесячный ребенок. Об этом РИА Новости рассказала мать - 23-летняя Мария.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.
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23 января, 07:34Специальная военная операция на Украине
При обстреле Кременной погиб ребенок
"Дочку убило, а я тут, в больнице", - рассказала РИА Новости Мария.
По ее словам, это произошло 21 января в Кременной, дочка в момент взрыва находилась у нее на руках.

"Не знаю, чем стреляли... Почувствовала взрыв и (услышала) крик Маришки, а ребенка я потом нашла... Ее откинуло между креслом и стенкой, там маленькое пространство, она на стеклышках лежала", - вспоминает бабушка погибшего ребенка.

По ее словам, у ребенка, когда она взяла ее на руки, было сильное кровотечение. Женщина теперь "в дом не может зайти, потому что она (ребенок - ред.) там лежала..."
"Стояла у окна с дитем, вот и получилось, осколки полетели, все разбило, ее ранило, а внучку тоже ранило, но очень сильно, она не выдержала", - рассказал в свою очередь дедушка.
Ранее экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявлял, что войска Киева ведут прицельные обстрелы по жилым районам Кременной в ЛНР. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал РИА Новости, что Киев применяет средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в данном районе. Он также сообщал 23 января РИА Новости, что в результате обстрела города 21 января со стороны украинских войск погиб годовалый ребенок погиб, еще четверо взрослых жителей Кременной были ранены.
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