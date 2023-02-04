https://ria.ru/20230204/artilleriya-1849687350.html

Российская артиллерия поразила цели на Запорожском направлении

Российская артиллерия поразила цели на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.02.2023

Российская артиллерия поразила цели на Запорожском направлении

Артиллерия Южного военного округа Вооруженных сил России активно подавляет и уничтожает опорные пункты и живую силу украинских боевиков на запорожском... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T05:04

2023-02-04T05:04

2023-02-04T12:37

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848570602_0:126:3071:1853_1920x0_80_0_0_8e5d09f8828d82c42936fa2b7ce38dc8.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 4 фев - РИА Новости. Артиллерия Южного военного округа Вооруженных сил России активно подавляет и уничтожает опорные пункты и живую силу украинских боевиков на запорожском направлении. Практически каждый орудийный расчет отрабатывает по обнаруженным целям по три-четыре раза в сутки, передает корреспондент РИА Новости с места событий.За последние две недели на запорожском направлении наблюдается повышенная активность российских военных, в частности, артиллерии подразделений Южного военного округа. За работой орудийного расчета 152-миллиметровых гаубицы "Мста-Б" наблюдал корреспондент РИА Новости.Бойцы, получив координаты от разведки, получают приказ по радиосвязи и в считанные минуты приводят орудие в боевую готовность. После доклада поступает команда "огонь": два снаряда отправляются к намеченной цели — пехота и блиндажи украинских боевиков. Затем операторы БПЛА, которые фиксируют попадания, просят еще два выстрела для "закрепления успеха". В итоге цель уничтожена, орудие можно маскировать, а бойцы укрываются в блиндажах, чтобы уберечь себя от возможного ответного вражеского огня."Нам пришла команда поразить пехоту противника, окопанную в блиндажах. Цели приходят ежедневно, и по три-четыре раза в день мы точно работаем, - рассказал РИА Новости командир артиллерийского орудия с позывным "Ворон".По словам бойцов расчета гаубицы "Мста-Б", орудие хоть и не новое, но "если за ним хорошо следить и обслуживать, то оно будет ходить и работать".

https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849408019.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф