https://ria.ru/20230204/artilleriya-1849687350.html
Российская артиллерия поразила цели на Запорожском направлении
Российская артиллерия поразила цели на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.02.2023
Российская артиллерия поразила цели на Запорожском направлении
Артиллерия Южного военного округа Вооруженных сил России активно подавляет и уничтожает опорные пункты и живую силу украинских боевиков на запорожском... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T05:04
2023-02-04T05:04
2023-02-04T12:37
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 4 фев - РИА Новости. Артиллерия Южного военного округа Вооруженных сил России активно подавляет и уничтожает опорные пункты и живую силу украинских боевиков на запорожском направлении. Практически каждый орудийный расчет отрабатывает по обнаруженным целям по три-четыре раза в сутки, передает корреспондент РИА Новости с места событий.За последние две недели на запорожском направлении наблюдается повышенная активность российских военных, в частности, артиллерии подразделений Южного военного округа. За работой орудийного расчета 152-миллиметровых гаубицы "Мста-Б" наблюдал корреспондент РИА Новости.Бойцы, получив координаты от разведки, получают приказ по радиосвязи и в считанные минуты приводят орудие в боевую готовность. После доклада поступает команда "огонь": два снаряда отправляются к намеченной цели — пехота и блиндажи украинских боевиков. Затем операторы БПЛА, которые фиксируют попадания, просят еще два выстрела для "закрепления успеха". В итоге цель уничтожена, орудие можно маскировать, а бойцы укрываются в блиндажах, чтобы уберечь себя от возможного ответного вражеского огня."Нам пришла команда поразить пехоту противника, окопанную в блиндажах. Цели приходят ежедневно, и по три-четыре раза в день мы точно работаем, - рассказал РИА Новости командир артиллерийского орудия с позывным "Ворон".По словам бойцов расчета гаубицы "Мста-Б", орудие хоть и не новое, но "если за ним хорошо следить и обслуживать, то оно будет ходить и работать".
https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849408019.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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вооруженные силы рф
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
05:04 04.02.2023 (обновлено: 12:37 04.02.2023)
Российская артиллерия поразила цели на Запорожском направлении
Российская артиллерия поражает и уничтожает опорные пункты на Запорожском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 4 фев - РИА Новости. Артиллерия Южного военного округа Вооруженных сил России активно подавляет и уничтожает опорные пункты и живую силу украинских боевиков на запорожском направлении. Практически каждый орудийный расчет отрабатывает по обнаруженным целям по три-четыре раза в сутки, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
За последние две недели на запорожском направлении наблюдается повышенная активность российских военных, в частности, артиллерии подразделений Южного военного округа. За работой орудийного расчета 152-миллиметровых гаубицы "Мста-Б" наблюдал корреспондент РИА Новости.
Бойцы, получив координаты от разведки, получают приказ по радиосвязи и в считанные минуты приводят орудие в боевую готовность. После доклада поступает команда "огонь": два снаряда отправляются к намеченной цели — пехота и блиндажи украинских боевиков. Затем операторы БПЛА, которые фиксируют попадания, просят еще два выстрела для "закрепления успеха". В итоге цель уничтожена, орудие можно маскировать, а бойцы укрываются в блиндажах, чтобы уберечь себя от возможного ответного вражеского огня.
"Нам пришла команда поразить пехоту противника, окопанную в блиндажах. Цели приходят ежедневно, и по три-четыре раза в день мы точно работаем, - рассказал РИА Новости командир артиллерийского орудия с позывным "Ворон".
По словам бойцов расчета гаубицы "Мста-Б", орудие хоть и не новое, но "если за ним хорошо следить и обслуживать, то оно будет ходить и работать".