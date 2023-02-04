https://ria.ru/20230204/aktivy-1849790315.html

Посольство России в США назвало передачу Киеву активов Малофеева воровством

Посольство России в США назвало передачу Киеву активов Малофеева воровством - РИА Новости, 04.02.2023

Посольство России в США назвало передачу Киеву активов Малофеева воровством

Решение американских властей о передаче Украине конфискованных активов российского бизнесмена Константина Малофеева стало примером откровенного воровства чужого РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T21:58

2023-02-04T21:58

2023-02-04T22:56

россия

сша

в мире

украина

константин малофеев

мария захарова

андрей костин (банкир)

киев

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ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Решение американских властей о передаче Украине конфискованных активов российского бизнесмена Константина Малофеева стало примером откровенного воровства чужого имущества, заявило посольство в Вашингтоне.Там также отметили, что политика руководства США обесценивает базовый принцип американского общества о неприкосновенности частной собственности. Кроме того, это очевидным образом демонстрирует ангажированность судебной власти. По мнению дипломатов, "американская Фемида оказалась полностью подчинена политической воле Белого дома".Подобными действиями, как полагают в посольстве, подрывается и инвестиционный климат в Соединенных Штатах. Как утверждается в заявлении, иностранным бизнесменам таким образом направили сигнал о том, что их активы не защищены местными законами и их могут конфисковать в любое время под надуманными предлогами.Накануне телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина сообщил, что США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые изъяли у предпринимателя Константина Малофеева. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями. Кроме того, эти средства впервые направили на помощь Киеву.Страны G7 ранее не исключали возможности передать активы Москвы на восстановление Украины. В декабре "Большая семерка" создала координационную платформу для поддержки процесса восстановления и реконструкции республики. В ЕС ранее также неоднократно не исключали возможность использовать замороженные российские активы на нужды Киева, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20230127/evrosoyuz-1847746467.html

https://ria.ru/20230204/ukraina-1849717032.html

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сша

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россия, сша, в мире, украина, константин малофеев, мария захарова, андрей костин (банкир), киев, g7, евросоюз