https://ria.ru/20230204/aerostat-1849750302.html

Китайский "аэростат-шпион" может покинуть США уже в субботу

Китайский "аэростат-шпион" может покинуть США уже в субботу - РИА Новости, 04.02.2023

Китайский "аэростат-шпион" может покинуть США уже в субботу

Замеченный над американской территорией китайский аэростат может покинуть восточное побережье США уже в субботу, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T15:58

2023-02-04T15:58

2023-02-04T15:58

в мире

сша

китай

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Замеченный над американской территорией китайский аэростат может покинуть восточное побережье США уже в субботу, сообщил телеканал CNN. "Предполагаемый китайский аэростат-шпион может покинуть восточное побережье Соединенных Штатов уже в субботу утром", - передает телеканал, который ссылается на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Неназванный представитель министерства обороны США также заявил телеканалу, что воздушный шар покинет восточное побережье США в субботу. В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Глава американской дипломатии Энтони Блинкен объявил, что в связи с инцидентом с аэростатом КНР он принял решение отложить запланированный на воскресенье визит в китайскую столицу. По словам Блинкена, США на различных уровнях проинформировали Китай об этом шаге. При этом госсекретарь отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущего инцидента было бы преждевременно. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.

https://ria.ru/20230204/aerostat-1849664039.html

сша

китай

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, китай