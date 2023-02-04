МИД КНР назвал инцидент с аэростатом над США "случайностью"
МИД КНР: ситуация с аэростатом над территорией США вызвана форс-мажорными обстоятельствами
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Ситуация с китайским аэростатом над территорией США является инцидентом, вызванным форс-мажорными обстоятельствами, факты крайне ясны, заявил в субботу МИД КНР после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой визит в Пекин.
"Это было абсолютной случайностью, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, факты крайне ясны", - заявили в ведомстве.
Представитель Пентагона сообщил ранее, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю. Сбивать зонд якобы не решились из-за риска падения в населенные места. Сбить подозрительный зонд потребовала от президента США Джо Байдена конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. При этом она не сомневается, что объект в небе непременно является "шпионским китайским воздушным шаром". По ее словам, будучи президентом Дональд Трамп "никогда не стал бы терпеть подобное". Трамп тоже призвал "сбить шар".
В свою очередь в МИД КНР заявили, что спекуляция на теме "китайского шпионского аэростата" до тех пор, пока все детали не выяснены, не способствует урегулированию вопроса. В МИД сообщили, что зонд серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.