Американские пограничники унизили Байдена после скандала с аэростатом
Профсоюз пограничников США высмеял администрацию Байдена из-за китайского аэростата
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Профсоюз пограничной службы США опубликовал "язвительный" пост в адрес администрации президента Джо Байдена после того, как над территорией страны обнаружили китайский аэростат.
"Китай следит за нашей границей более внимательно, чем администрация Байдена", — говорится в публикации Национального совета пограничной службы (NBPC) в Twitter.
Как отмечает издание New York Post, ироничный твит опубликован на фоне миграционного кризиса, в результате которого в США хлынуло рекордное количество незаконных мигрантов. За 2022 год численность нелегалов, пытавшихся въехать в Соединенные Штаты, достигла почти 2,4 миллиона человек против 450 тысяч двумя годами ранее.
Национальный совет пограничной службы (NBPC) — профсоюз, созданный в 1967 году и представляющий агентов и вспомогательный персонал пограничной службы США. Является филиалом Американской федерации государственных служащих.
В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Администрация США заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "аэростата-шпиона", в ведомстве отметили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.