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Американские пограничники унизили Байдена после скандала с аэростатом - РИА Новости, 04.02.2023
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Американские пограничники унизили Байдена после скандала с аэростатом
Американские пограничники унизили Байдена после скандала с аэростатом - РИА Новости, 04.02.2023
Американские пограничники унизили Байдена после скандала с аэростатом
Профсоюз пограничной службы США опубликовал "язвительный" пост в адрес администрации президента Джо Байдена после того, как над территорией страны обнаружили... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T04:25
2023-02-04T04:25
в мире
сша
китай
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Профсоюз пограничной службы США опубликовал "язвительный" пост в адрес администрации президента Джо Байдена после того, как над территорией страны обнаружили китайский аэростат."Китай следит за нашей границей более внимательно, чем администрация Байдена", — говорится в публикации Национального совета пограничной службы (NBPC) в Twitter.Как отмечает издание New York Post, ироничный твит опубликован на фоне миграционного кризиса, в результате которого в США хлынуло рекордное количество незаконных мигрантов. За 2022 год численность нелегалов, пытавшихся въехать в Соединенные Штаты, достигла почти 2,4 миллиона человек против 450 тысяч двумя годами ранее.Национальный совет пограничной службы (NBPC) — профсоюз, созданный в 1967 году и представляющий агентов и вспомогательный персонал пограничной службы США. Является филиалом Американской федерации государственных служащих.В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).Администрация США заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "аэростата-шпиона", в ведомстве отметили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.
https://ria.ru/20230204/aerostat-1849679270.html
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в мире, сша, китай, джо байден, энтони блинкен, министерство обороны сша, norad
В мире, США, Китай, Джо Байден, Энтони Блинкен, Министерство обороны США, NORAD
04:25 04.02.2023
 
Американские пограничники унизили Байдена после скандала с аэростатом

Профсоюз пограничников США высмеял администрацию Байдена из-за китайского аэростата

Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Профсоюз пограничной службы США опубликовал "язвительный" пост в адрес администрации президента Джо Байдена после того, как над территорией страны обнаружили китайский аэростат.
"Китай следит за нашей границей более внимательно, чем администрация Байдена", — говорится в публикации Национального совета пограничной службы (NBPC) в Twitter.
Американский стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit во время посадки на базе Уайтмен в штате Миссури - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
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Как отмечает издание New York Post, ироничный твит опубликован на фоне миграционного кризиса, в результате которого в США хлынуло рекордное количество незаконных мигрантов. За 2022 год численность нелегалов, пытавшихся въехать в Соединенные Штаты, достигла почти 2,4 миллиона человек против 450 тысяч двумя годами ранее.
Национальный совет пограничной службы (NBPC) — профсоюз, созданный в 1967 году и представляющий агентов и вспомогательный персонал пограничной службы США. Является филиалом Американской федерации государственных служащих.
В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Администрация США заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "аэростата-шпиона", в ведомстве отметили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
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В миреСШАКитайДжо БайденЭнтони БлинкенМинистерство обороны СШАNORAD
 
 
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