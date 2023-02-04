https://ria.ru/20230204/aerostat-1849679270.html
Китайский аэростат приближается к базе с самолетами-"невидимками" B-2
Китайский аэростат приближается к базе с самолетами-"невидимками" B-2 - РИА Новости, 04.02.2023
Китайский аэростат приближается к базе с самолетами-"невидимками" B-2
Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил о приближении китайского аэростата к авиабазе ВВС США Уайтмен, где базируются стратегические "стелс"-бомбардировщики... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T00:54
2023-02-04T00:54
2023-02-04T00:57
в мире
сша
миссури
китай
энтони блинкен
министерство обороны сша
norad
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил о приближении китайского аэростата к авиабазе ВВС США Уайтмен, где базируются стратегические "стелс"-бомбардировщики B-2.Как написал Шмитт в своем Twitter, мысль о том, что китайский "аэростат-шпион" "прямо сейчас" направляется к базе Уайтмен, "дому "стелс"-бомбардировщиков", является "абсолютно невероятной"."Ни один американец не должен с этим мириться. Я – нет", - заявил сенатор.При этом губернатор Миссури Майк Парсон пожаловался в Twitter, что не получил данных от Белого дома относительно сообщений о китайском аэростате, который "сейчас пролетает" над территорией штата."Мы не слышали никаких объяснений или планов по его ликвидации. Почему этому (аэростату. – ред.) было позволено достичь нашего сердца? Почему он не был уничтожен? Мы будем поддерживать контакт с нашей Национальной гвардией Миссури, правоохранительными органами и партнерами по безопасности, чтобы следить за безопасностью миссурийцев", - добавил он.Уайтмен — крупная военная авиабаза, где базируется 509-е бомбардировочное авиакрыло 8-й воздушной армии США, это единственное подразделение, вооруженное стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit. Это единственная авиабаза, на которой на постоянной основе базируются все 20 стоящих на вооружении США B-2.В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).Администрация США заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.
https://ria.ru/20230203/ugroza-1849653555.html
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в мире, сша, миссури, китай, энтони блинкен, министерство обороны сша, norad, b-2 (northrop grumman b2 spirit)
В мире, США, Миссури, Китай, Энтони Блинкен, Министерство обороны США, NORAD, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
00:54 04.02.2023 (обновлено: 00:57 04.02.2023)
Китайский аэростат приближается к базе с самолетами-"невидимками" B-2
Сенатор от Миссури Шмитт заявил о приближении китайского аэростата к авиабазе Уайтмен
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил о приближении китайского аэростата к авиабазе ВВС США Уайтмен, где базируются стратегические "стелс"-бомбардировщики B-2.
Как написал Шмитт в своем Twitter, мысль о том, что китайский "аэростат-шпион" "прямо сейчас" направляется к базе Уайтмен, "дому "стелс"-бомбардировщиков", является "абсолютно невероятной".
"Ни один американец не должен с этим мириться. Я – нет", - заявил сенатор.
При этом губернатор Миссури Майк Парсон пожаловался в Twitter, что не получил данных от Белого дома относительно сообщений о китайском аэростате, который "сейчас пролетает" над территорией штата.
"Мы не слышали никаких объяснений или планов по его ликвидации. Почему этому (аэростату. – ред.) было позволено достичь нашего сердца? Почему он не был уничтожен? Мы будем поддерживать контакт с нашей Национальной гвардией Миссури, правоохранительными органами и партнерами по безопасности, чтобы следить за безопасностью миссурийцев", - добавил он.
Уайтмен — крупная военная авиабаза, где базируется 509-е бомбардировочное авиакрыло 8-й воздушной армии США, это единственное подразделение, вооруженное стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit. Это единственная авиабаза, на которой на постоянной основе базируются все 20 стоящих на вооружении США B-2.
В четверг представитель Пентагона
рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР
. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады
и достиг штата Монтана
. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD
).
Администрация США заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена
. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.