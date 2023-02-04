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Пушков спрогнозировал последствия скандала с китайским аэростатом над США - РИА Новости, 04.02.2023
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Пушков спрогнозировал последствия скандала с китайским аэростатом над США
Пушков спрогнозировал последствия скандала с китайским аэростатом над США - РИА Новости, 04.02.2023
Пушков спрогнозировал последствия скандала с китайским аэростатом над США
Скандал вокруг китайского аэростата в небе над США будет иметь более глубокие и далеко идущие последствия для отношений между Вашингтоном и Пекином, такое... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T00:43
2023-02-04T00:43
в мире
сша
алексей пушков
энтони блинкен
министерство обороны сша
китай
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Скандал вокруг китайского аэростата в небе над США будет иметь более глубокие и далеко идущие последствия для отношений между Вашингтоном и Пекином, такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Администрация заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве США и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. В Пекине заявили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.Ситуация, уверен политик, не ограничится переносом визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин."Это прежде всего коснется восприятия Китая и его технологических возможностей в Соединенных Штатах", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Сенатор также отметил, что если бы официальный Вашингтон принял объяснения Пекина, что речь идет о гражданском научном аппарате, то вряд ли бы приняли решение отложить поездку Блинкена.
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в мире, сша, алексей пушков, энтони блинкен, министерство обороны сша, китай
В мире, США, Алексей Пушков, Энтони Блинкен, Министерство обороны США, Китай
00:43 04.02.2023
 
Пушков спрогнозировал последствия скандала с китайским аэростатом над США

Сенатор Пушков: скандал с китайским аэростатом над США имеет далеко идущие последствия

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Скандал вокруг китайского аэростата в небе над США будет иметь более глубокие и далеко идущие последствия для отношений между Вашингтоном и Пекином, такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Администрация заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве США и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. В Пекине заявили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.
Ситуация, уверен политик, не ограничится переносом визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.
"Это прежде всего коснется восприятия Китая и его технологических возможностей в Соединенных Штатах", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 16:39
"А если бы прилетел из России?" В США испугались шара-шпиона
Сенатор также отметил, что если бы официальный Вашингтон принял объяснения Пекина, что речь идет о гражданском научном аппарате, то вряд ли бы приняли решение отложить поездку Блинкена.
 
В миреСШААлексей ПушковЭнтони БлинкенМинистерство обороны СШАКитай
 
 
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