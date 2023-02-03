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Тюменская область вложит средства в обновление инфраструктуры ЖКХ - РИА Новости, 03.02.2023
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Тюменская область
https://ria.ru/20230203/zhkkh-1849641652.html
Тюменская область вложит средства в обновление инфраструктуры ЖКХ
Тюменская область вложит средства в обновление инфраструктуры ЖКХ - РИА Новости, 03.02.2023
Тюменская область вложит средства в обновление инфраструктуры ЖКХ
Власти Тюменской области планируют по программе модернизации коммунальной инфраструктуры за два года построить или обновить 134 километра коммунальных сетей,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T19:30
2023-02-03T19:30
тюменская область
тюменская область
жкх
россия
александр моор
марат хуснуллин
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ТЮМЕНЬ, 3 фев – РИА Новости. Власти Тюменской области планируют по программе модернизации коммунальной инфраструктуры за два года построить или обновить 134 километра коммунальных сетей, две котельные и водопроводную насосную станцию, стоимость программы оценивается более чем в 3,85 миллиарда рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. О планах модернизации коммунальной инфраструктуры губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил на совещании, которое в пятницу провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Сто тридцать четыре километра коммунальных сетей, две котельные и водопроводную насосную станцию заменим и построим по программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры". В ближайшие два года программа в Тюменской области охватит пять муниципалитетов. Большая часть средств, которую мы направим на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, – это частные инвестиции и деньги Фонда развития территорий", – сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале. Моор уточнил, что модернизировать коммунальную инфраструктуру планируется в городах Ишиме, Тобольске, Тюмени, Заводоуковском городском округе и Тюменском районе, после окончания работ качество предоставления услуг улучшится для 23 тысяч жителей области. По данным информцентра правительства области, "общая стоимость программы 3 857,329 миллиона рублей, в том числе за счет средств Фонда 670,4 миллиона рублей".
https://ria.ru/20230131/zhile-1848743376.html
https://ria.ru/20230131/subsidiya-1848706882.html
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тюменская область, жкх, россия, александр моор, марат хуснуллин
Тюменская область, Тюменская область, ЖКХ, Россия, Александр Моор, Марат Хуснуллин
19:30 03.02.2023
 
Тюменская область вложит средства в обновление инфраструктуры ЖКХ

В Тюменской области вложат более 3,85 миллиарда рублей в обновление инфраструктуры ЖКХ

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкРабота ЖКХ
Работа ЖКХ - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ТЮМЕНЬ, 3 фев – РИА Новости. Власти Тюменской области планируют по программе модернизации коммунальной инфраструктуры за два года построить или обновить 134 километра коммунальных сетей, две котельные и водопроводную насосную станцию, стоимость программы оценивается более чем в 3,85 миллиарда рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
О планах модернизации коммунальной инфраструктуры губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил на совещании, которое в пятницу провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Тюмень - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 17:20Тюменская область
В Тюменской области выдали более 180 разрешений на строительство жилья
"Сто тридцать четыре километра коммунальных сетей, две котельные и водопроводную насосную станцию заменим и построим по программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры". В ближайшие два года программа в Тюменской области охватит пять муниципалитетов. Большая часть средств, которую мы направим на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, – это частные инвестиции и деньги Фонда развития территорий", – сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
Моор уточнил, что модернизировать коммунальную инфраструктуру планируется в городах Ишиме, Тобольске, Тюмени, Заводоуковском городском округе и Тюменском районе, после окончания работ качество предоставления услуг улучшится для 23 тысяч жителей области.
По данным информцентра правительства области, "общая стоимость программы 3 857,329 миллиона рублей, в том числе за счет средств Фонда 670,4 миллиона рублей".
Тюмень - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 15:37Тюменская область
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Тюменская областьТюменская областьЖКХРоссияАлександр МоорМарат Хуснуллин
 
 
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