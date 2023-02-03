https://ria.ru/20230203/zhkkh-1849641652.html

Тюменская область вложит средства в обновление инфраструктуры ЖКХ

Тюменская область вложит средства в обновление инфраструктуры ЖКХ - РИА Новости, 03.02.2023

Тюменская область вложит средства в обновление инфраструктуры ЖКХ

Власти Тюменской области планируют по программе модернизации коммунальной инфраструктуры за два года построить или обновить 134 километра коммунальных сетей,... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:30

2023-02-03T19:30

2023-02-03T19:30

тюменская область

тюменская область

жкх

россия

александр моор

марат хуснуллин

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ТЮМЕНЬ, 3 фев – РИА Новости. Власти Тюменской области планируют по программе модернизации коммунальной инфраструктуры за два года построить или обновить 134 километра коммунальных сетей, две котельные и водопроводную насосную станцию, стоимость программы оценивается более чем в 3,85 миллиарда рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. О планах модернизации коммунальной инфраструктуры губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил на совещании, которое в пятницу провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Сто тридцать четыре километра коммунальных сетей, две котельные и водопроводную насосную станцию заменим и построим по программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры". В ближайшие два года программа в Тюменской области охватит пять муниципалитетов. Большая часть средств, которую мы направим на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, – это частные инвестиции и деньги Фонда развития территорий", – сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале. Моор уточнил, что модернизировать коммунальную инфраструктуру планируется в городах Ишиме, Тобольске, Тюмени, Заводоуковском городском округе и Тюменском районе, после окончания работ качество предоставления услуг улучшится для 23 тысяч жителей области. По данным информцентра правительства области, "общая стоимость программы 3 857,329 миллиона рублей, в том числе за счет средств Фонда 670,4 миллиона рублей".

https://ria.ru/20230131/zhile-1848743376.html

https://ria.ru/20230131/subsidiya-1848706882.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

тюменская область, жкх, россия, александр моор, марат хуснуллин