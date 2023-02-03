Тюменская область вложит средства в обновление инфраструктуры ЖКХ
В Тюменской области вложат более 3,85 миллиарда рублей в обновление инфраструктуры ЖКХ
Работа ЖКХ. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 3 фев – РИА Новости. Власти Тюменской области планируют по программе модернизации коммунальной инфраструктуры за два года построить или обновить 134 километра коммунальных сетей, две котельные и водопроводную насосную станцию, стоимость программы оценивается более чем в 3,85 миллиарда рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
О планах модернизации коммунальной инфраструктуры губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил на совещании, которое в пятницу провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Сто тридцать четыре километра коммунальных сетей, две котельные и водопроводную насосную станцию заменим и построим по программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры". В ближайшие два года программа в Тюменской области охватит пять муниципалитетов. Большая часть средств, которую мы направим на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, – это частные инвестиции и деньги Фонда развития территорий", – сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
Моор уточнил, что модернизировать коммунальную инфраструктуру планируется в городах Ишиме, Тобольске, Тюмени, Заводоуковском городском округе и Тюменском районе, после окончания работ качество предоставления услуг улучшится для 23 тысяч жителей области.
По данным информцентра правительства области, "общая стоимость программы 3 857,329 миллиона рублей, в том числе за счет средств Фонда 670,4 миллиона рублей".