https://ria.ru/20230203/zhile-1849401279.html

Юрист назвал три типовых ситуации, когда у россиянина могут изъять жилье

Юрист назвал три типовых ситуации, когда у россиянина могут изъять жилье - РИА Новости, 03.02.2023

Юрист назвал три типовых ситуации, когда у россиянина могут изъять жилье

Россиянина могут лишить жилья на законных основаниях только в трех случаях, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат юридических наук Андрей Некрасов. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T02:10

2023-02-03T02:10

2023-02-03T02:10

общество

андрей некрасов

жилье

россия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россиянина могут лишить жилья на законных основаниях только в трех случаях, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат юридических наук Андрей Некрасов.Споры о возможности изъятия квартир и домов у лиц, эмигрировавших из РФ, время от времени возобновляются в российском обществе. Так, недавно в Госдуме высказывалось предложение использовать эту недвижимость для обеспечения жильем сирот.Согласно российскому законодательству, лишить человека имущества можно только по решению суда, отметил Некрасов. При этом изъятие единственного жилья не допускается, подчеркнул он. По словам юриста, наиболее часто россияне теряют квартиры из-за долгов.Другая типовая ситуация – это конфискация недвижимости у лица, виновного в преступлении, например, у коррупционера, продолжил юрист."Второй вариант – это конфискация имущества, добытого преступным путем (мера уголовно-правового характера, предусмотренная в законодательстве РФ, – ред.). Это касается и случаев коррупции", – пояснил Некрасов.Кроме того, гражданина могут обязать расстаться с определенным жильем и переехать в другое, если он систематически нарушает права соседей, добавил он. С такой ситуацией суды сталкиваются достаточно редко, уточнил юрист."Например, если человек постоянно дебоширит, плохо себя ведет и на него постоянно составляют протоколы об административных правонарушениях. Это большая редкость, но в таких случаях органы местной власти могут через суд добиться выставления квартиры на аукцион и на вырученные деньги купить для человека жилье в другом месте", – заключил Андрей Некрасов в интервью радио Sputnik.

https://realty.ria.ru/20221228/kvatira-1840485173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, андрей некрасов, жилье, россия