https://ria.ru/20230203/zelenskiy-1849588598.html

СМИ назвали настоящую причину трудных отношений Зеленского с Израилем

СМИ назвали настоящую причину трудных отношений Зеленского с Израилем - РИА Новости, 03.02.2023

СМИ назвали настоящую причину трудных отношений Зеленского с Израилем

Связи президента Владимира Зеленского с ультраправыми экстремистскими группировками портят отношения Киева с Тель-Авивом, пишет обозреватель Антун Роша в статье РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:58

2023-02-03T16:58

2023-02-03T17:32

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Связи президента Владимира Зеленского с ультраправыми экстремистскими группировками портят отношения Киева с Тель-Авивом, пишет обозреватель Антун Роша в статье для хорватского издания Advance."Отношения между Украиной и Израилем довольно плохие, особенно если рассматривать их в свете того, что оба государства являются ярыми американскими союзниками", — отметил журналист.Глава киевского режима ожидал, что Тель-Авив поддержит его страну и предоставит передовые системы противоракетной обороны, такие как "Железный купол", из-за еврейского происхождения. Однако этого не произошло, что шокировало украинского политика, утверждает обозреватель.При этом Тель-Авив был ошеломлен поведением президента Украины из-за того, что он постоянно оказывает давление на другие государства, и из-за его связей с ультраправыми экстремистскими группами, которые он не отрицает. Именно по этим причинам, считает Роша, Израиль не решается на полную поддержку страны.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230203/strategiya-1849561405.html

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в мире, украина, израиль, россия, владимир зеленский