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ЕС и Украина намерены преследовать Россию за "преступления агрессии" - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/zayavlenie-1849616458.html
ЕС и Украина намерены преследовать Россию за "преступления агрессии"
ЕС и Украина намерены преследовать Россию за "преступления агрессии" - РИА Новости, 03.02.2023
ЕС и Украина намерены преследовать Россию за "преступления агрессии"
ЕС и Украина продолжат работу над "механизмом для преследования России за преступление агрессии", говорится в итоговом заявлении после саммита ЕС-Украина. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:13
2023-02-03T18:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
евросоюз
киев
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. ЕС и Украина продолжат работу над "механизмом для преследования России за преступление агрессии", говорится в итоговом заявлении после саммита ЕС-Украина. "Мы подчеркнули нашу поддержку расследованию прокурора Международного уголовного суда (МУС). Россия, а также все причастные будут привлечены к ответственности. Мы договорились продолжать совместную работу по обеспечению полной ответственности, в том числе путем создания соответствующего механизма для преступления агрессии, преследование за которое представляет интерес для всего международного сообщества", - указывается в документе. В заявлении отмечается что "Украина отдает предпочтение созданию специального трибунала". В четверг по итогам заседания Еврокомиссии и правительства Украины было объявлено о создании в Гааге "международного центра по расследованию преступления агрессии на Украине". Задачей центра названа координация шагов по "расследованию преступления агрессии против Украины". Ранее в ЕС неоднократно высказывались в пользу создания так называемого международного "спецтрибунала" по Украине. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849615857.html
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в мире, россия, украина, евросоюз, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Евросоюз, Киев
18:13 03.02.2023 (обновлено: 18:27 03.02.2023)
 
ЕС и Украина намерены преследовать Россию за "преступления агрессии"

ЕС и Украина проработают механизм для преследования России за "преступления агрессии"

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. ЕС и Украина продолжат работу над "механизмом для преследования России за преступление агрессии", говорится в итоговом заявлении после саммита ЕС-Украина.
"Мы подчеркнули нашу поддержку расследованию прокурора Международного уголовного суда (МУС). Россия, а также все причастные будут привлечены к ответственности. Мы договорились продолжать совместную работу по обеспечению полной ответственности, в том числе путем создания соответствующего механизма для преступления агрессии, преследование за которое представляет интерес для всего международного сообщества", - указывается в документе.
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В заявлении отмечается что "Украина отдает предпочтение созданию специального трибунала".
В четверг по итогам заседания Еврокомиссии и правительства Украины было объявлено о создании в Гааге "международного центра по расследованию преступления агрессии на Украине". Задачей центра названа координация шагов по "расследованию преступления агрессии против Украины".
Ранее в ЕС неоднократно высказывались в пользу создания так называемого международного "спецтрибунала" по Украине.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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