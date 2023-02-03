https://ria.ru/20230203/zayavlenie-1849616458.html

ЕС и Украина намерены преследовать Россию за "преступления агрессии"

ЕС и Украина намерены преследовать Россию за "преступления агрессии" - РИА Новости, 03.02.2023

ЕС и Украина намерены преследовать Россию за "преступления агрессии"

ЕС и Украина продолжат работу над "механизмом для преследования России за преступление агрессии", говорится в итоговом заявлении после саммита ЕС-Украина. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T18:13

2023-02-03T18:13

2023-02-03T18:27

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

евросоюз

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. ЕС и Украина продолжат работу над "механизмом для преследования России за преступление агрессии", говорится в итоговом заявлении после саммита ЕС-Украина. "Мы подчеркнули нашу поддержку расследованию прокурора Международного уголовного суда (МУС). Россия, а также все причастные будут привлечены к ответственности. Мы договорились продолжать совместную работу по обеспечению полной ответственности, в том числе путем создания соответствующего механизма для преступления агрессии, преследование за которое представляет интерес для всего международного сообщества", - указывается в документе. В заявлении отмечается что "Украина отдает предпочтение созданию специального трибунала". В четверг по итогам заседания Еврокомиссии и правительства Украины было объявлено о создании в Гааге "международного центра по расследованию преступления агрессии на Украине". Задачей центра названа координация шагов по "расследованию преступления агрессии против Украины". Ранее в ЕС неоднократно высказывались в пользу создания так называемого международного "спецтрибунала" по Украине. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849615857.html

https://ria.ru/20230203/es-1849479786.html

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849600717.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, евросоюз, киев