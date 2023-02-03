СМИ: советник замминистра обороны Украины стал фигурантом "яичного дела"
Советник замминистра обороны Украины стал подозреваемым по делу о завышении цен на яйца
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Советник замминистра обороны Украины Константин Слюсарь получил статус подозреваемого по делу о поставках продуктов в армию по завышенным ценам, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Госбюро расследований в четверг сообщало, что после скандала с закупками в министерстве обороны Украины задержало предпринимателей, которые продавали ведомству яйца по завышенной цене.
"По информации источника в правоохранительных органах, сотрудники департамента стратегических расследований нацполиции вручили подозрение советнику заместителя министра обороны Украины Константину Слюсарю. Подозрение по тому же "яичному делу" о поставках продуктов в армию по завышенным ценам", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В минобороны заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой".