Рейтинг@Mail.ru
СМИ: советник замминистра обороны Украины стал фигурантом "яичного дела" - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/zakupki-1849457069.html
СМИ: советник замминистра обороны Украины стал фигурантом "яичного дела"
СМИ: советник замминистра обороны Украины стал фигурантом "яичного дела" - РИА Новости, 03.02.2023
СМИ: советник замминистра обороны Украины стал фигурантом "яичного дела"
Советник замминистра обороны Украины Константин Слюсарь получил статус подозреваемого по делу о поставках продуктов в армию по завышенным ценам, сообщает... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:23
2023-02-03T11:23
в мире
украина
алексей резников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Советник замминистра обороны Украины Константин Слюсарь получил статус подозреваемого по делу о поставках продуктов в армию по завышенным ценам, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Госбюро расследований в четверг сообщало, что после скандала с закупками в министерстве обороны Украины задержало предпринимателей, которые продавали ведомству яйца по завышенной цене. "По информации источника в правоохранительных органах, сотрудники департамента стратегических расследований нацполиции вручили подозрение советнику заместителя министра обороны Украины Константину Слюсарю. Подозрение по тому же "яичному делу" о поставках продуктов в армию по завышенным ценам", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В минобороны заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой".
https://ria.ru/20230202/yaytsa-1849309878.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей резников
В мире, Украина, Алексей Резников
11:23 03.02.2023
 
СМИ: советник замминистра обороны Украины стал фигурантом "яичного дела"

Советник замминистра обороны Украины стал подозреваемым по делу о завышении цен на яйца

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Советник замминистра обороны Украины Константин Слюсарь получил статус подозреваемого по делу о поставках продуктов в армию по завышенным ценам, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Госбюро расследований в четверг сообщало, что после скандала с закупками в министерстве обороны Украины задержало предпринимателей, которые продавали ведомству яйца по завышенной цене.
"По информации источника в правоохранительных органах, сотрудники департамента стратегических расследований нацполиции вручили подозрение советнику заместителя министра обороны Украины Константину Слюсарю. Подозрение по тому же "яичному делу" о поставках продуктов в армию по завышенным ценам", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В минобороны заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой".
Яйца - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 16:57
ГБР Украины задержало предпринимателей, продававших Минобороны страны яйца
 
В миреУкраинаАлексей Резников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала