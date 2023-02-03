https://ria.ru/20230203/zakupki-1849457069.html

СМИ: советник замминистра обороны Украины стал фигурантом "яичного дела"

СМИ: советник замминистра обороны Украины стал фигурантом "яичного дела" - РИА Новости, 03.02.2023

СМИ: советник замминистра обороны Украины стал фигурантом "яичного дела"

Советник замминистра обороны Украины Константин Слюсарь получил статус подозреваемого по делу о поставках продуктов в армию по завышенным ценам, сообщает... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:23

2023-02-03T11:23

2023-02-03T11:23

в мире

украина

алексей резников

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Советник замминистра обороны Украины Константин Слюсарь получил статус подозреваемого по делу о поставках продуктов в армию по завышенным ценам, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Госбюро расследований в четверг сообщало, что после скандала с закупками в министерстве обороны Украины задержало предпринимателей, которые продавали ведомству яйца по завышенной цене. "По информации источника в правоохранительных органах, сотрудники департамента стратегических расследований нацполиции вручили подозрение советнику заместителя министра обороны Украины Константину Слюсарю. Подозрение по тому же "яичному делу" о поставках продуктов в армию по завышенным ценам", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В минобороны заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой".

https://ria.ru/20230202/yaytsa-1849309878.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, алексей резников