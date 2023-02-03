Захарова ответила на слова Зеленского об адаптации России к санкциям
Захарова о словах Зеленского об адаптации России к санкциям: Запад идет ко дну
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если бы не санкции, наложенные на Россию в 2014 году, Москва давно бы "угорела в удушье комфорта и нефтяных денег", навязанных Западом, а сейчас Западная Европа впадает в рецессию и "идет ко дну". Так она прокомментировала заявление Владимира Зеленского, что якобы санкционный темп Европы замедлился, а Россия стала быстрее адаптироваться к ограничениям.
Ранее Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а скорость введения новых ограничений Европой замедлилась.
"Какой же он всё-таки Зеленский. Если бы не санкции 2014 и далее, мы бы давно угорели в удушье комфорта и нефтяных денег - навязанная Западом в 90-е "элита" не дала бы развиваться. А впадающая в рецессию Западная Европа, давно утратившая навык к выживанию, идёт ко дну, с привязанной к ногам Украиной", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"В середине 20-го века Западную Европу от неё самой спас советский народ. Честно говоря, сейчас надо подумать дважды", - добавила она.
1 февраля, 02:01Россия устояла перед санкциями Запада, заявила обозреватель NYT