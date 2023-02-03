https://ria.ru/20230203/zakharova-1849431678.html

Захарова ответила на слова Зеленского об адаптации России к санкциям

Захарова ответила на слова Зеленского об адаптации России к санкциям - РИА Новости, 03.02.2023

Захарова ответила на слова Зеленского об адаптации России к санкциям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если бы не санкции, наложенные на Россию в 2014 году, Москва давно бы "угорела в удушье... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:02

2023-02-03T10:02

2023-02-03T10:02

россия

западная европа

европа

мария захарова

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если бы не санкции, наложенные на Россию в 2014 году, Москва давно бы "угорела в удушье комфорта и нефтяных денег", навязанных Западом, а сейчас Западная Европа впадает в рецессию и "идет ко дну". Так она прокомментировала заявление Владимира Зеленского, что якобы санкционный темп Европы замедлился, а Россия стала быстрее адаптироваться к ограничениям. Ранее Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а скорость введения новых ограничений Европой замедлилась. "Какой же он всё-таки Зеленский. Если бы не санкции 2014 и далее, мы бы давно угорели в удушье комфорта и нефтяных денег - навязанная Западом в 90-е "элита" не дала бы развиваться. А впадающая в рецессию Западная Европа, давно утратившая навык к выживанию, идёт ко дну, с привязанной к ногам Украиной", - написала Захарова в своем Telegram-канале. "В середине 20-го века Западную Европу от неё самой спас советский народ. Честно говоря, сейчас надо подумать дважды", - добавила она.

https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849277847.html

https://ria.ru/20230201/sanktsii-1848832868.html

россия

западная европа

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, западная европа, европа, мария захарова, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, в мире