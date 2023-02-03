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Захарова ответила на слова Зеленского об адаптации России к санкциям - РИА Новости, 03.02.2023
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Захарова ответила на слова Зеленского об адаптации России к санкциям
Захарова ответила на слова Зеленского об адаптации России к санкциям - РИА Новости, 03.02.2023
Захарова ответила на слова Зеленского об адаптации России к санкциям
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если бы не санкции, наложенные на Россию в 2014 году, Москва давно бы "угорела в удушье... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:02
2023-02-03T10:02
россия
западная европа
европа
мария захарова
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если бы не санкции, наложенные на Россию в 2014 году, Москва давно бы "угорела в удушье комфорта и нефтяных денег", навязанных Западом, а сейчас Западная Европа впадает в рецессию и "идет ко дну". Так она прокомментировала заявление Владимира Зеленского, что якобы санкционный темп Европы замедлился, а Россия стала быстрее адаптироваться к ограничениям. Ранее Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а скорость введения новых ограничений Европой замедлилась. "Какой же он всё-таки Зеленский. Если бы не санкции 2014 и далее, мы бы давно угорели в удушье комфорта и нефтяных денег - навязанная Западом в 90-е "элита" не дала бы развиваться. А впадающая в рецессию Западная Европа, давно утратившая навык к выживанию, идёт ко дну, с привязанной к ногам Украиной", - написала Захарова в своем Telegram-канале. "В середине 20-го века Западную Европу от неё самой спас советский народ. Честно говоря, сейчас надо подумать дважды", - добавила она.
https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849277847.html
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россия, западная европа, европа, мария захарова, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, в мире
Россия, Западная Европа, Европа, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, В мире
10:02 03.02.2023
 
Захарова ответила на слова Зеленского об адаптации России к санкциям

Захарова о словах Зеленского об адаптации России к санкциям: Запад идет ко дну

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если бы не санкции, наложенные на Россию в 2014 году, Москва давно бы "угорела в удушье комфорта и нефтяных денег", навязанных Западом, а сейчас Западная Европа впадает в рецессию и "идет ко дну". Так она прокомментировала заявление Владимира Зеленского, что якобы санкционный темп Европы замедлился, а Россия стала быстрее адаптироваться к ограничениям.
Ранее Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а скорость введения новых ограничений Европой замедлилась.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 15:40
Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям
"Какой же он всё-таки Зеленский. Если бы не санкции 2014 и далее, мы бы давно угорели в удушье комфорта и нефтяных денег - навязанная Западом в 90-е "элита" не дала бы развиваться. А впадающая в рецессию Западная Европа, давно утратившая навык к выживанию, идёт ко дну, с привязанной к ногам Украиной", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"В середине 20-го века Западную Европу от неё самой спас советский народ. Честно говоря, сейчас надо подумать дважды", - добавила она.
Вид на Красную Площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 02:01
Россия устояла перед санкциями Запада, заявила обозреватель NYT
 
РоссияЗападная ЕвропаЕвропаМария ЗахароваВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияВ мире
 
 
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