https://ria.ru/20230203/yaponiya-1849400294.html

Вступил в силу запрет Японии на экспорт оборудования в Россию

Вступил в силу запрет Японии на экспорт оборудования в Россию - РИА Новости, 03.02.2023

Вступил в силу запрет Японии на экспорт оборудования в Россию

Япония с 3 февраля вводит запрет на экспорт в Россию оборудования для разведки нефти и газа, роботов, ядерных материалов, токсичных веществ и ряда медицинских... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T00:16

2023-02-03T00:16

2023-02-03T05:15

япония

россия

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 3 фев – РИА Новости. Япония с 3 февраля вводит запрет на экспорт в Россию оборудования для разведки нефти и газа, роботов, ядерных материалов, токсичных веществ и ряда медицинских изделий.Министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило о введении нового пакета санкций 27 января. Одновременно Япония ввела санкции против 22 частных лиц и трех компаний в виде замораживания их активов и запрет на экспорт в отношении 49 российских организаций и компаний.В обнародованном перечне товаров 85 позиций, среди них: ядерные материалы и устройства, оборудование для обработки радиоактивных материалов, оборудование для разведки нефти и газа, дубинки, дактилоскопический порошок, слезоточивый газ, дозиметры, взрывчатые вещества, оборудование для рентген-досмотра, оборудование для производства композитных материалов, портативные электрогенераторы, роботы, буровые установки, токсичные химические вещества и сырье для их производства в военных целях, вакцины, медицинские изделия, диагностические наборы и другие товары.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.

https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847819533.html

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япония, россия, санкции в отношении россии