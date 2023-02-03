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Вступил в силу запрет Японии на экспорт оборудования в Россию - РИА Новости, 03.02.2023
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Вступил в силу запрет Японии на экспорт оборудования в Россию
Вступил в силу запрет Японии на экспорт оборудования в Россию - РИА Новости, 03.02.2023
Вступил в силу запрет Японии на экспорт оборудования в Россию
Япония с 3 февраля вводит запрет на экспорт в Россию оборудования для разведки нефти и газа, роботов, ядерных материалов, токсичных веществ и ряда медицинских... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T00:16
2023-02-03T05:15
япония
россия
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 3 фев – РИА Новости. Япония с 3 февраля вводит запрет на экспорт в Россию оборудования для разведки нефти и газа, роботов, ядерных материалов, токсичных веществ и ряда медицинских изделий.Министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило о введении нового пакета санкций 27 января. Одновременно Япония ввела санкции против 22 частных лиц и трех компаний в виде замораживания их активов и запрет на экспорт в отношении 49 российских организаций и компаний.В обнародованном перечне товаров 85 позиций, среди них: ядерные материалы и устройства, оборудование для обработки радиоактивных материалов, оборудование для разведки нефти и газа, дубинки, дактилоскопический порошок, слезоточивый газ, дозиметры, взрывчатые вещества, оборудование для рентген-досмотра, оборудование для производства композитных материалов, портативные электрогенераторы, роботы, буровые установки, токсичные химические вещества и сырье для их производства в военных целях, вакцины, медицинские изделия, диагностические наборы и другие товары.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
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япония, россия, санкции в отношении россии
Япония, Россия, Санкции в отношении России
00:16 03.02.2023 (обновлено: 05:15 03.02.2023)
 
Вступил в силу запрет Японии на экспорт оборудования в Россию

С 3 февраля встпает в силу запрет Японии на экспорт оборудования в Россию

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Японии
Государственные флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Государственные флаги России и Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 3 фев – РИА Новости. Япония с 3 февраля вводит запрет на экспорт в Россию оборудования для разведки нефти и газа, роботов, ядерных материалов, токсичных веществ и ряда медицинских изделий.
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило о введении нового пакета санкций 27 января. Одновременно Япония ввела санкции против 22 частных лиц и трех компаний в виде замораживания их активов и запрет на экспорт в отношении 49 российских организаций и компаний.
В обнародованном перечне товаров 85 позиций, среди них: ядерные материалы и устройства, оборудование для обработки радиоактивных материалов, оборудование для разведки нефти и газа, дубинки, дактилоскопический порошок, слезоточивый газ, дозиметры, взрывчатые вещества, оборудование для рентген-досмотра, оборудование для производства композитных материалов, портативные электрогенераторы, роботы, буровые установки, токсичные химические вещества и сырье для их производства в военных целях, вакцины, медицинские изделия, диагностические наборы и другие товары.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 12:15
Песков прокомментировал введение Японией новых санкций против России
 
ЯпонияРоссияСанкции в отношении России
 
 
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