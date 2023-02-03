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При теракте в Энергодаре, предварительно, погиб сотрудник полиции
При теракте в Энергодаре, предварительно, погиб сотрудник полиции - РИА Новости, 03.02.2023
При теракте в Энергодаре, предварительно, погиб сотрудник полиции
В результате теракта в Энергодаре, по предварительным данным, погиб сотрудник полиции, сообщает ГУМВД по Запорожской области. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T09:48
2023-02-03T09:48
2023-02-03T20:25
энергодар
запорожская область
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В результате теракта в Энергодаре, по предварительным данным, погиб сотрудник полиции, сообщает ГУМВД по Запорожской области.Ранее в пятницу член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил о взрыве автомобиля в городе, назвав произошедшее терактом."Предварительно установлено, что в результате взрыва погиб сотрудник территориального органа внутренних дел. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшедшего", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
энергодар
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Погиб один человек": кадры с места подрыва автомобиля в Энергодаре
"Погиб один человек": кадры с места подрыва автомобиля в Энергодаре
2023-02-03T09:48
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, запорожская область, происшествия, видео
Энергодар, Запорожская область, Происшествия
09:48 03.02.2023 (обновлено: 20:25 03.02.2023)
При теракте в Энергодаре, предварительно, погиб сотрудник полиции
При взрыве автомобиля в Энергодаре, предварительно, погиб сотрудник полиции