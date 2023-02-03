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При теракте в Энергодаре, предварительно, погиб сотрудник полиции

При теракте в Энергодаре, предварительно, погиб сотрудник полиции - РИА Новости, 03.02.2023

При теракте в Энергодаре, предварительно, погиб сотрудник полиции

В результате теракта в Энергодаре, по предварительным данным, погиб сотрудник полиции, сообщает ГУМВД по Запорожской области. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T09:48

2023-02-03T09:48

2023-02-03T20:25

энергодар

запорожская область

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В результате теракта в Энергодаре, по предварительным данным, погиб сотрудник полиции, сообщает ГУМВД по Запорожской области.Ранее в пятницу член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил о взрыве автомобиля в городе, назвав произошедшее терактом."Предварительно установлено, что в результате взрыва погиб сотрудник территориального органа внутренних дел. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшедшего", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

энергодар

запорожская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Погиб один человек": кадры с места подрыва автомобиля в Энергодаре "Погиб один человек": кадры с места подрыва автомобиля в Энергодаре 2023-02-03T09:48 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

энергодар, запорожская область, происшествия, видео