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При теракте в Энергодаре, предварительно, погиб сотрудник полиции - РИА Новости, 03.02.2023
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При теракте в Энергодаре, предварительно, погиб сотрудник полиции
При теракте в Энергодаре, предварительно, погиб сотрудник полиции - РИА Новости, 03.02.2023
При теракте в Энергодаре, предварительно, погиб сотрудник полиции
В результате теракта в Энергодаре, по предварительным данным, погиб сотрудник полиции, сообщает ГУМВД по Запорожской области. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T09:48
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энергодар
запорожская область
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В результате теракта в Энергодаре, по предварительным данным, погиб сотрудник полиции, сообщает ГУМВД по Запорожской области.Ранее в пятницу член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил о взрыве автомобиля в городе, назвав произошедшее терактом."Предварительно установлено, что в результате взрыва погиб сотрудник территориального органа внутренних дел. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшедшего", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
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7 495 645-6601
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"Погиб один человек": кадры с места подрыва автомобиля в Энергодаре
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энергодар, запорожская область, происшествия, видео
Энергодар, Запорожская область, Происшествия
При теракте в Энергодаре, предварительно, погиб сотрудник полиции
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В результате теракта в Энергодаре, по предварительным данным, погиб сотрудник полиции, сообщает ГУМВД по Запорожской области.
2023-02-03T09:48
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09:48 03.02.2023 (обновлено: 20:25 03.02.2023)
 
При теракте в Энергодаре, предварительно, погиб сотрудник полиции

При взрыве автомобиля в Энергодаре, предварительно, погиб сотрудник полиции

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСигнальная лента Следственного комитета РФ во дворе жилого дома в городе Энергодар Запорожской области, ограждающая место взрыва легкового автомобиля
Сигнальная лента Следственного комитета РФ во дворе жилого дома в городе Энергодар Запорожской области, ограждающая место взрыва легкового автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сигнальная лента Следственного комитета РФ во дворе жилого дома в городе Энергодар Запорожской области, ограждающая место взрыва легкового автомобиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В результате теракта в Энергодаре, по предварительным данным, погиб сотрудник полиции, сообщает ГУМВД по Запорожской области.
Ранее в пятницу член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил о взрыве автомобиля в городе, назвав произошедшее терактом.
"Предварительно установлено, что в результате взрыва погиб сотрудник территориального органа внутренних дел. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшедшего", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
 
ЭнергодарЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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