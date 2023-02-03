https://ria.ru/20230203/vzaimodeystvie-1849657843.html

Заместители глав МИД России и Китая обсудили взаимодействие в ООН

Заместители глав МИД России и Китая обсудили взаимодействие в ООН - РИА Новости, 03.02.2023

Заместители глав МИД России и Китая обсудили взаимодействие в ООН

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел консультации в Москве с заместителем министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюем, стороны обсудили РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T21:01

2023-02-03T21:01

2023-02-03T21:01

россия

москва

китай

сергей вершинин

оон

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел консультации в Москве с заместителем министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюем, стороны обсудили взаимодействие в ООН и попытки представителей некоторых стран подорвать авторитет организации. "Были внимательно рассмотрены различные аспекты взаимодействия Москвы и Пекина в ООН, в том числе в рамках ее Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, а также ряда специализированных учреждений. Стороны дали высокую оценку традиционно плотному двустороннему сотрудничеству на ооновском направлении, которое опирается на тесные отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами. Продемонстрировали принципиальный настрой на взаимный учет интересов и озабоченностей при рассмотрении ключевых международных сюжетов", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. Отдельное внимание Вершинин и Ма Чжаосюй уделили "настойчивым попыткам представителей некоторых стран подорвать авторитет ООН путем использования ее площадки для давления на суверенные государства, а также создания альтернативных неинклюзивных механизмов вне рамок организации в русле концепции "миропорядка, основанного на правилах". "С обеих сторон в очередной раз была подтверждена готовность отстаивать центральную координирующую роль ООН в мировых делах и верховенство общепризнанных норм международного права, в том числе путем активизации деятельности Группы друзей в защиту Устава ООН", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230203/kitay-1849453482.html

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китай

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