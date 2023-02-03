https://ria.ru/20230203/vymogatelstvo-1849607710.html
Гусова задержали по заявлению мецената, заплатившего вымогателям
Гусова задержали по заявлению мецената, заплатившего вымогателям - РИА Новости, 03.02.2023
Гусова задержали по заявлению мецената, заплатившего вымогателям
Администратора телеграм-канала "Новый век" задержали после того, как в полицию обратился некий российский бизнесмен и меценат, у которого вымогали деньги... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:49
2023-02-03T17:49
2023-02-03T17:49
происшествия
ксения собчак
сергей чемезов
александра баязитова
ростех
промсвязьбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Администратора телеграм-канала "Новый век" задержали после того, как в полицию обратился некий российский бизнесмен и меценат, у которого вымогали деньги несколько лет – всего на сумму порядка 12 миллионов рублей. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД заявили, что правоохранители задержали руководителя известного PR-агентства, который подозревается в том, что координировал деятельность группировки, шантажировавшей граждан публикацией недостоверных негативных материалов. Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет об администраторе телеграм-канала "Новый век" Александре Гусове. По данным столичного главка МВД, в начале февраля в полицию обратился "российский бизнесмен и меценат". Он сообщил, что злоумышленники вымогают у него деньги, угрожая разместить "вымышленную информацию, которая порочит его деловую репутацию". В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети телеграм-каналов, администраторы которых, по оценке следствия, публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление. По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief". Самым громким оказался арест коммерческого директора компании Ксении Собчак "Осторожно Media" Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского. Следствие полагает, что они требовали 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, чтобы не публиковать якобы порочащие его сведения в телеграм-канале "Тушите свет". История потрепала нервы Собчак, которая перед арестом Суханова покинула страну – как выяснилось, по израильскому паспорту. Потом она вернулась и извинялась перед Чемезовым за нерадивых сотрудников. Схожая ситуация произошла с журналисткой Александрой Баязитовой, попавшей в СИЗО за вымогательство денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за "блок" негативной информации в канале "Адские бабки". Как рассказывала адвокат другой фигурантки этого дела, медиатехнолога Ольги Архаровой, на первый месяц "блок" обошелся банкиру в 420 тысяч рублей, после чего девушки предложили сэкономить банкиру и заплатить сразу за три месяца с небольшой скидкой - 1,2 миллиона рублей, однако были задержаны. При этом защита Архановой не раз выражала мнение, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
https://ria.ru/20221219/arest-1839771730.html
https://ria.ru/20221026/sobchak-1826862222.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ксения собчак, сергей чемезов, александра баязитова, ростех, промсвязьбанк
Происшествия, Ксения Собчак, Сергей Чемезов, Александра Баязитова, Ростех, Промсвязьбанк
Гусова задержали по заявлению мецената, заплатившего вымогателям
Заявление на администратора "Нового века" написал меценат, заплативший 12 миллионов рублей
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Администратора телеграм-канала "Новый век" задержали после того, как в полицию обратился некий российский бизнесмен и меценат, у которого вымогали деньги несколько лет – всего на сумму порядка 12 миллионов рублей.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД заявили, что правоохранители задержали руководителя известного PR-агентства, который подозревается в том, что координировал деятельность группировки, шантажировавшей граждан публикацией недостоверных негативных материалов. Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет об администраторе телеграм-канала "Новый век" Александре Гусове.
По данным столичного главка МВД, в начале февраля в полицию обратился "российский бизнесмен и меценат". Он сообщил, что злоумышленники вымогают у него деньги, угрожая разместить "вымышленную информацию, которая порочит его деловую репутацию".
"Оперативники установили, что противоправные действия совершались соучастниками на протяжении нескольких лет. За это время потерпевший лишился около 12 миллионов рублей. Предварительно установлено, что одну часть этой суммы получил руководитель PR-агентства, а другая перечислена организатору криминальной схемы, который в настоящее время скрывается от правоохранительных органов за рубежом", - говорится в релизе ГУМВД.
В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети телеграм-каналов, администраторы которых, по оценке следствия, публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.
По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief".
Самым громким оказался арест коммерческого директора компании Ксении Собчак
"Осторожно Media" Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского. Следствие полагает, что они требовали 11 миллионов рублей у главы "Ростеха
" Сергея Чемезова
, чтобы не публиковать якобы порочащие его сведения в телеграм-канале "Тушите свет".
История потрепала нервы Собчак, которая перед арестом Суханова покинула страну – как выяснилось, по израильскому паспорту. Потом она вернулась и извинялась перед Чемезовым за нерадивых сотрудников.
Схожая ситуация произошла с журналисткой Александрой Баязитовой
, попавшей в СИЗО за вымогательство денег у топ-менеджера Промсвязьбанка
Александра Ушакова за "блок" негативной информации в канале "Адские бабки".
Как рассказывала адвокат другой фигурантки этого дела, медиатехнолога Ольги Архаровой, на первый месяц "блок" обошелся банкиру в 420 тысяч рублей, после чего девушки предложили сэкономить банкиру и заплатить сразу за три месяца с небольшой скидкой - 1,2 миллиона рублей, однако были задержаны.
При этом защита Архановой не раз выражала мнение, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.