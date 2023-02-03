https://ria.ru/20230203/vymogatelstvo-1849607710.html

Гусова задержали по заявлению мецената, заплатившего вымогателям

Гусова задержали по заявлению мецената, заплатившего вымогателям - РИА Новости, 03.02.2023

Гусова задержали по заявлению мецената, заплатившего вымогателям

Администратора телеграм-канала "Новый век" задержали после того, как в полицию обратился некий российский бизнесмен и меценат, у которого вымогали деньги... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:49

2023-02-03T17:49

2023-02-03T17:49

происшествия

ксения собчак

сергей чемезов

александра баязитова

ростех

промсвязьбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Администратора телеграм-канала "Новый век" задержали после того, как в полицию обратился некий российский бизнесмен и меценат, у которого вымогали деньги несколько лет – всего на сумму порядка 12 миллионов рублей. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД заявили, что правоохранители задержали руководителя известного PR-агентства, который подозревается в том, что координировал деятельность группировки, шантажировавшей граждан публикацией недостоверных негативных материалов. Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет об администраторе телеграм-канала "Новый век" Александре Гусове. По данным столичного главка МВД, в начале февраля в полицию обратился "российский бизнесмен и меценат". Он сообщил, что злоумышленники вымогают у него деньги, угрожая разместить "вымышленную информацию, которая порочит его деловую репутацию". В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети телеграм-каналов, администраторы которых, по оценке следствия, публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление. По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief". Самым громким оказался арест коммерческого директора компании Ксении Собчак "Осторожно Media" Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского. Следствие полагает, что они требовали 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, чтобы не публиковать якобы порочащие его сведения в телеграм-канале "Тушите свет". История потрепала нервы Собчак, которая перед арестом Суханова покинула страну – как выяснилось, по израильскому паспорту. Потом она вернулась и извинялась перед Чемезовым за нерадивых сотрудников. Схожая ситуация произошла с журналисткой Александрой Баязитовой, попавшей в СИЗО за вымогательство денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за "блок" негативной информации в канале "Адские бабки". Как рассказывала адвокат другой фигурантки этого дела, медиатехнолога Ольги Архаровой, на первый месяц "блок" обошелся банкиру в 420 тысяч рублей, после чего девушки предложили сэкономить банкиру и заплатить сразу за три месяца с небольшой скидкой - 1,2 миллиона рублей, однако были задержаны. При этом защита Архановой не раз выражала мнение, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.

https://ria.ru/20221219/arest-1839771730.html

https://ria.ru/20221026/sobchak-1826862222.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ксения собчак, сергей чемезов, александра баязитова, ростех, промсвязьбанк