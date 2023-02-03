Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган считает предстоящие выборы переломными для Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/vybory-1849425162.html
Эрдоган считает предстоящие выборы переломными для Турции, пишут СМИ
Эрдоган считает предстоящие выборы переломными для Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2023
Эрдоган считает предстоящие выборы переломными для Турции, пишут СМИ
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган полностью сосредоточен на запланированных на 14 мая всеобщих выборах в стране, он считает дату переломным моментом... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T09:15
2023-02-03T09:25
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_0:0:3086:1735_1920x0_80_0_0_8569c6f7cc274832b4a8775b478455f8.jpg
АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган полностью сосредоточен на запланированных на 14 мая всеобщих выборах в стране, он считает дату переломным моментом для будущего видения государства, пишет в пятницу близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви. Сельви принимал участие в интервью Эрдогана телеканалу TRT в среду. "Эрдоган полностью сосредоточен на выборах. Он считает 14 мая переломным моментом для будущего видения Турции. Турция либо скажет "хватит", либо "продолжайте". Поэтому он упорно трудится. Оппозиция еще не определилась со своим кандидатом, но Эрдоган уже посетил 66 провинций, провел 34 встречи с молодежью и женщинами деловых кругов", - пишет Сельви. По его словам, "политики не любопытны, но настало время изучить искусство Эрдогана побеждать на выборах". Действующий президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в стране назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов в Турции, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики " на предстоящих выборах. Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата.
https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849415484.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_c7d4d1f8fdf5650c81020d66d488ff31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
09:15 03.02.2023 (обновлено: 09:25 03.02.2023)
 
Эрдоган считает предстоящие выборы переломными для Турции, пишут СМИ

Hürriyet: Эрдоган считает майские выборы переломным моментом для будущего видения Турции

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган полностью сосредоточен на запланированных на 14 мая всеобщих выборах в стране, он считает дату переломным моментом для будущего видения государства, пишет в пятницу близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.
Сельви принимал участие в интервью Эрдогана телеканалу TRT в среду.
"Эрдоган полностью сосредоточен на выборах. Он считает 14 мая переломным моментом для будущего видения Турции. Турция либо скажет "хватит", либо "продолжайте". Поэтому он упорно трудится. Оппозиция еще не определилась со своим кандидатом, но Эрдоган уже посетил 66 провинций, провел 34 встречи с молодежью и женщинами деловых кругов", - пишет Сельви.
По его словам, "политики не любопытны, но настало время изучить искусство Эрдогана побеждать на выборах".
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в стране назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов в Турции, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики " на предстоящих выборах. Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу
07:50
Глава МВД Турции обвинил союзников в попытке дестабилизировать страну
 
В миреТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала