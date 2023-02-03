https://ria.ru/20230203/vybory-1849425162.html

Эрдоган считает предстоящие выборы переломными для Турции, пишут СМИ

Эрдоган считает предстоящие выборы переломными для Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2023

Эрдоган считает предстоящие выборы переломными для Турции, пишут СМИ

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган полностью сосредоточен на запланированных на 14 мая всеобщих выборах в стране, он считает дату переломным моментом... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T09:15

2023-02-03T09:15

2023-02-03T09:25

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган полностью сосредоточен на запланированных на 14 мая всеобщих выборах в стране, он считает дату переломным моментом для будущего видения государства, пишет в пятницу близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви. Сельви принимал участие в интервью Эрдогана телеканалу TRT в среду. "Эрдоган полностью сосредоточен на выборах. Он считает 14 мая переломным моментом для будущего видения Турции. Турция либо скажет "хватит", либо "продолжайте". Поэтому он упорно трудится. Оппозиция еще не определилась со своим кандидатом, но Эрдоган уже посетил 66 провинций, провел 34 встречи с молодежью и женщинами деловых кругов", - пишет Сельви. По его словам, "политики не любопытны, но настало время изучить искусство Эрдогана побеждать на выборах". Действующий президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в стране назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов в Турции, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики " на предстоящих выборах. Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата.

https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849415484.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган