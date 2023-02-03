https://ria.ru/20230203/vladivostok-1849411470.html
Во Владивостоке заключили под стражу предполагаемого главу банды
Во Владивостоке заключили под стражу предполагаемого главу банды - РИА Новости, 03.02.2023
Во Владивостоке заключили под стражу предполагаемого главу банды
Фрунзенский районный суд Владивостока на месяц заключил под стражу Алексея Алексеенкова, подозреваемого в создании банды убийц и вымогателей и руководстве ею на РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T05:51
2023-02-03T05:51
2023-02-03T05:51
происшествия
владивосток
фсб
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока на месяц заключил под стражу Алексея Алексеенкова, подозреваемого в создании банды убийц и вымогателей и руководстве ею на протяжении 20 лет, сообщили в прокуратуре Приморского края. Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что Алексеенкова и его предполагаемых подельников задержали сотрудники ФСБ и МВД. Позже приморский СУ СК подтвердил задержание троих человек по делу о бандитизме и убийствах. По версии следствия, Алексеенков организовал банду еще в 2003 году, и до февраля 2023 года ее члены занимались вымогательством денег у предпринимателей, убийствами, в том числе для завладения чужим бизнесом, и охраной компаний, чьи владельцы подчинялись главарю банды. "Фрунзенский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц", - говорится в сообщении прокуратуры. В ведомстве добавили, что решение о мере пресечения двум другим фигурантам дела тоже будет принято в пятницу.
https://ria.ru/20221202/narkotiki-1835826526.html
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происшествия, владивосток, фсб, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, ФСБ, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владивостоке заключили под стражу предполагаемого главу банды
Во Владивостоке заключили под стражу предполагаемого главу банды Алексеенкова