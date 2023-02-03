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Мужчина, угрожавший убить Елизавету II, признал вину - РИА Новости, 03.02.2023
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Мужчина, угрожавший убить Елизавету II, признал вину
Мужчина, угрожавший убить Елизавету II, признал вину - РИА Новости, 03.02.2023
Мужчина, угрожавший убить Елизавету II, признал вину
Мужчина, ворвавшийся в 2021 году на территорию Виндзорского замка и угрожавший убить Елизавету II, признал в суде свою вину по статье в рамках закона о... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:44
2023-02-03T14:44
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мужчина, ворвавшийся в 2021 году на территорию Виндзорского замка и угрожавший убить Елизавету II, признал в суде свою вину по статье в рамках закона о госизмене, пишет газета Independent. В декабре 2021 года полиция задержала Джасванта Синга Чаил, после того как тот проник на территорию Виндзорского замка, где ныне покойная королева Великобритании Елизавета II с семьей отмечала Рождество. Он был вооружен и имел при себе арбалет. Незадолго до этого отправил своим друзьям видео с оружием в руках и заявил о намерении "убить королеву Елизавету II" в отместку за Амритсарскую бойню, совершенную британскими колониальными войсками в Индии в 1919 году. Позднее задержанный после обследования на предмет психического здоровья был передан на попечение медицинских работников. В пятницу 21-летний Чаил предстал перед судом в Лондоне по видеосвязи из психиатрической больницы. Он признал свою вину в совершении угроз убить королеву и пребывании на территории Виндзорского замка с оружием. Чаил признал себя виновным по обвинению в рамках Закона о госизмене 1842 года, согласившись с тем, что он "умышленно изготовил или имел при себе заряженный арбалет с намерением использовать его, чтобы ранить личность Ее Величества Королевы Елизаветы II или напугать Ее Величество". Приговор Чаилу будет вынесен 31 марта.
https://ria.ru/20211226/vindzor-1765568310.html
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в мире, великобритания, елизавета ii, индия, лондон
В мире, Великобритания, Елизавета II, Индия, Лондон
14:44 03.02.2023
 
Мужчина, угрожавший убить Елизавету II, признал вину

Independent: мужчина, угрожавший убить Елизавету II, признал вину по закону о госизмене

© AP Photo / Lefteris PitarakisКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мужчина, ворвавшийся в 2021 году на территорию Виндзорского замка и угрожавший убить Елизавету II, признал в суде свою вину по статье в рамках закона о госизмене, пишет газета Independent.
В декабре 2021 года полиция задержала Джасванта Синга Чаил, после того как тот проник на территорию Виндзорского замка, где ныне покойная королева Великобритании Елизавета II с семьей отмечала Рождество. Он был вооружен и имел при себе арбалет. Незадолго до этого отправил своим друзьям видео с оружием в руках и заявил о намерении "убить королеву Елизавету II" в отместку за Амритсарскую бойню, совершенную британскими колониальными войсками в Индии в 1919 году. Позднее задержанный после обследования на предмет психического здоровья был передан на попечение медицинских работников.
Сотрудники полиции в Виндзорском замке - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря 2021, 20:53
Мужчину, пытавшегося проникнуть в Виндзорский замок, передали психиатрам
В пятницу 21-летний Чаил предстал перед судом в Лондоне по видеосвязи из психиатрической больницы. Он признал свою вину в совершении угроз убить королеву и пребывании на территории Виндзорского замка с оружием.
Чаил признал себя виновным по обвинению в рамках Закона о госизмене 1842 года, согласившись с тем, что он "умышленно изготовил или имел при себе заряженный арбалет с намерением использовать его, чтобы ранить личность Ее Величества Королевы Елизаветы II или напугать Ее Величество".
Приговор Чаилу будет вынесен 31 марта.
Виндзорский замок в Великобритании - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января 2022, 14:55
Виндзорский замок защитят бесполетной зоной
 
В миреВеликобританияЕлизавета IIИндияЛондон
 
 
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