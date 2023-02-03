https://ria.ru/20230203/velikobritaniya-1849534820.html

Мужчина, угрожавший убить Елизавету II, признал вину

Мужчина, угрожавший убить Елизавету II, признал вину - РИА Новости, 03.02.2023

Мужчина, угрожавший убить Елизавету II, признал вину

Мужчина, ворвавшийся в 2021 году на территорию Виндзорского замка и угрожавший убить Елизавету II, признал в суде свою вину по статье в рамках закона о... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:44

2023-02-03T14:44

2023-02-03T14:44

в мире

великобритания

елизавета ii

индия

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815477249_0:81:2342:1398_1920x0_80_0_0_71e47694f57cb9c658b772cf2a44bb65.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мужчина, ворвавшийся в 2021 году на территорию Виндзорского замка и угрожавший убить Елизавету II, признал в суде свою вину по статье в рамках закона о госизмене, пишет газета Independent. В декабре 2021 года полиция задержала Джасванта Синга Чаил, после того как тот проник на территорию Виндзорского замка, где ныне покойная королева Великобритании Елизавета II с семьей отмечала Рождество. Он был вооружен и имел при себе арбалет. Незадолго до этого отправил своим друзьям видео с оружием в руках и заявил о намерении "убить королеву Елизавету II" в отместку за Амритсарскую бойню, совершенную британскими колониальными войсками в Индии в 1919 году. Позднее задержанный после обследования на предмет психического здоровья был передан на попечение медицинских работников. В пятницу 21-летний Чаил предстал перед судом в Лондоне по видеосвязи из психиатрической больницы. Он признал свою вину в совершении угроз убить королеву и пребывании на территории Виндзорского замка с оружием. Чаил признал себя виновным по обвинению в рамках Закона о госизмене 1842 года, согласившись с тем, что он "умышленно изготовил или имел при себе заряженный арбалет с намерением использовать его, чтобы ранить личность Ее Величества Королевы Елизаветы II или напугать Ее Величество". Приговор Чаилу будет вынесен 31 марта.

https://ria.ru/20211226/vindzor-1765568310.html

https://ria.ru/20220109/velikobritaniya-1767044792.html

великобритания

индия

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, елизавета ii, индия, лондон