https://ria.ru/20230203/vandalizm-1849528522.html

Вандалу из Барнаула грозит штраф или тюрьма

Вандалу из Барнаула грозит штраф или тюрьма - РИА Новости, 03.02.2023

Вандалу из Барнаула грозит штраф или тюрьма

Вандалу, пробившему насквозь баннеры на аллее памяти десантников в Барнауле, грозит штраф до 3 миллионов рублей или тюремный срок до трех лет, сообщили в СУСК... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:34

2023-02-03T14:34

2023-02-03T14:40

происшествия

барнаул

алтайский край

россия

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БАРНАУЛ, 3 фев - РИА Новости. Вандалу, пробившему насквозь баннеры на аллее памяти десантников в Барнауле, грозит штраф до 3 миллионов рублей или тюремный срок до трех лет, сообщили в СУСК по Алтайскому краю в пятницу. "Предъявлено обвинение 22-летнему жителю города Барнаула в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение… воинских захоронений, а также памятников), - говорится в релизе. Дело изначально было возбуждено по другой статье - "Вандализм", предусматривающей более мягкое наказание. По статье об осквернении памятников барнаульцу грозит штраф до 3 миллионов рублей или даже лишение свободы до трех лет. Сегодня суд заключил молодого человека под домашний арест. Ранее следствие назвало мотивом фигуранта "хулиганские побуждения".

https://ria.ru/20230119/vandal-1845930394.html

https://ria.ru/20220823/gimn-1811704967.html

барнаул

алтайский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, барнаул, алтайский край, россия