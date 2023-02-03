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Вандалу из Барнаула грозит штраф или тюрьма - РИА Новости, 03.02.2023
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Вандалу из Барнаула грозит штраф или тюрьма
Вандалу из Барнаула грозит штраф или тюрьма - РИА Новости, 03.02.2023
Вандалу из Барнаула грозит штраф или тюрьма
Вандалу, пробившему насквозь баннеры на аллее памяти десантников в Барнауле, грозит штраф до 3 миллионов рублей или тюремный срок до трех лет, сообщили в СУСК... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:34
2023-02-03T14:40
происшествия
барнаул
алтайский край
россия
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БАРНАУЛ, 3 фев - РИА Новости. Вандалу, пробившему насквозь баннеры на аллее памяти десантников в Барнауле, грозит штраф до 3 миллионов рублей или тюремный срок до трех лет, сообщили в СУСК по Алтайскому краю в пятницу. "Предъявлено обвинение 22-летнему жителю города Барнаула в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение… воинских захоронений, а также памятников), - говорится в релизе. Дело изначально было возбуждено по другой статье - "Вандализм", предусматривающей более мягкое наказание. По статье об осквернении памятников барнаульцу грозит штраф до 3 миллионов рублей или даже лишение свободы до трех лет. Сегодня суд заключил молодого человека под домашний арест. Ранее следствие назвало мотивом фигуранта "хулиганские побуждения".
https://ria.ru/20230119/vandal-1845930394.html
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происшествия, барнаул, алтайский край, россия
Происшествия, Барнаул, Алтайский край, Россия
14:34 03.02.2023 (обновлено: 14:40 03.02.2023)
 
Вандалу из Барнаула грозит штраф или тюрьма

Штраф или тюрьма грозит вандалу, пробившему баннеры на аллее десантников в Барнауле

© Фото : Администрация города БарнаулаОткрытие аллеи памяти воинов-десантников в Барнауле
Открытие аллеи памяти воинов-десантников в Барнауле - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : Администрация города Барнаула
Открытие аллеи памяти воинов-десантников в Барнауле. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 3 фев - РИА Новости. Вандалу, пробившему насквозь баннеры на аллее памяти десантников в Барнауле, грозит штраф до 3 миллионов рублей или тюремный срок до трех лет, сообщили в СУСК по Алтайскому краю в пятницу.
"Предъявлено обвинение 22-летнему жителю города Барнаула в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение… воинских захоронений, а также памятников), - говорится в релизе.
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Дело изначально было возбуждено по другой статье - "Вандализм", предусматривающей более мягкое наказание. По статье об осквернении памятников барнаульцу грозит штраф до 3 миллионов рублей или даже лишение свободы до трех лет.
"По данным следствия, в ночь на 30 января обвиняемый с друзьями возвращался домой из пивного бара. Проходя мимо аллеи памяти воинов-десантников 6-й роты 76-й гвардейской воздушно-десантной черниговской краснознаменной дивизии, он нанес руками и ногами удары по мемориальным табличкам с изображением воинов-десантников, пробив три из них насквозь, после чего скрылся", - уточняют в СУСК.
Сегодня суд заключил молодого человека под домашний арест. Ранее следствие назвало мотивом фигуранта "хулиганские побуждения".
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