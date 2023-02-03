https://ria.ru/20230203/upts-1849520401.html

В УПЦ заявили о вмешательстве властей во "внутренние дела конфессии"

В УПЦ заявили о вмешательстве властей во "внутренние дела конфессии" - РИА Новости, 03.02.2023

В УПЦ заявили о вмешательстве властей во "внутренние дела конфессии"

Глава юридического отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Александр Бахов назвал проведение религиоведческой экспертизы по факту... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:17

2023-02-03T14:17

2023-02-03T14:17

религия

украина

киев

россия

русская православная церковь

украинская православная церковь

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Глава юридического отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Александр Бахов назвал проведение религиоведческой экспертизы по факту связи с Русской православной церковью (РПЦ) незаконной, проведенной с нарушением законодательства. Ранее в среду в государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести при кабинете министров сообщили, что религиоведческая экспертиза устава УПЦ показала наличие церковно-канонической связи с РПЦ. "Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов назвал данную экспертизу "незаконной, проведенной с нарушением законодательства и выходящей за пределы предмета своего исследования. Заключение данной экспертизы вызывает недоумение у любого юриста, ведь оно составлено людьми, которые были выбраны для участия в этой экспертизе без оснований и не несут никакой ответственности за свою работу", - говорится в сообщении церкви в телеграм-канале. По словам Бахова, в связи с уставными документами, Украинская православная церковь независима и самостоятельна в своем управлении и устройстве, ее органы управления - Собор и Синод - находятся в Киеве. "Поэтому данная экспертиза абсолютно не соответствует предмету исследования", - сказал он. Священник также назвал происходящее "вмешательством во внутренние дела крупнейшей конфессии Украины, грубой манипуляцией и попыткой дерзко нарушить права на свободу вероисповедания 12 тысяч религиозных организаций и миллионов верующих граждан Украины". "В случае принятия решения на основании этого заключения, мы будем защищаться всеми законными способами, как на национальном, так и на международном уровнях", - сказал он. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230202/ekspertiza-1849200457.html

https://ria.ru/20230201/rpts-1848854939.html

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украина, киев, россия, русская православная церковь, украинская православная церковь