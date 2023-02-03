В Евросовете заявили о заинтересованности в поддержке реформ на Украине
Глава Евросовета Мишель заявил о заинтересованности ЕС в поддержке реформ на Украине
Здание Европейского Совета в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что поддержка реформ на Украине и ее стремления в ЕС "в интересах стран союза".
"В наших интересах поддерживать реформы", - сказал он в интервью телеканалу France 24.
По его словам, Украина проявляет "политическую волю для проведения необходимых реформ". "За несколько месяцев после предоставления статуса кандидата, уже были проведены реформы по усилению верховенства права и борьбе с коррупцией. Естественно, еще предстоит проделать путь, но давайте будем рядом с украинцами для поддержки их искреннего желания вступить в Европейский союз", - добавил глава Евросовета.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
При этом в аналитическом докладе Еврокомиссии, опубликованном в день проведения в Киеве саммита ЕС-Украина, указывается на весьма невысокий уровень готовности Украины к началу процесса присоединения к Евросоюзу.