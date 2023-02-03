https://ria.ru/20230203/ukraina-1849622861.html

В Евросовете заявили о заинтересованности в поддержке реформ на Украине

В Евросовете заявили о заинтересованности в поддержке реформ на Украине - РИА Новости, 03.02.2023

В Евросовете заявили о заинтересованности в поддержке реформ на Украине

Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что поддержка реформ на Украине и ее стремления в ЕС "в интересах стран союза". РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T18:27

2023-02-03T18:27

2023-02-03T18:27

в мире

украина

шарль мишель

евросоюз

евросовет

владимир зеленский

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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что поддержка реформ на Украине и ее стремления в ЕС "в интересах стран союза". "В наших интересах поддерживать реформы", - сказал он в интервью телеканалу France 24. По его словам, Украина проявляет "политическую волю для проведения необходимых реформ". "За несколько месяцев после предоставления статуса кандидата, уже были проведены реформы по усилению верховенства права и борьбе с коррупцией. Естественно, еще предстоит проделать путь, но давайте будем рядом с украинцами для поддержки их искреннего желания вступить в Европейский союз", - добавил глава Евросовета. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. При этом в аналитическом докладе Еврокомиссии, опубликованном в день проведения в Киеве саммита ЕС-Украина, указывается на весьма невысокий уровень готовности Украины к началу процесса присоединения к Евросоюзу.

https://ria.ru/20230203/es-1849545810.html

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849308209.html

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в мире, украина, шарль мишель, евросоюз, евросовет, владимир зеленский