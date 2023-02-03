https://ria.ru/20230203/ukraina-1849452457.html

Киев платит за членство в ЕС и НАТО жизнями украинцев, заявил Медведев

Киев платит за членство в ЕС и НАТО жизнями украинцев, заявил Медведев - РИА Новости, 03.02.2023

Киев платит за членство в ЕС и НАТО жизнями украинцев, заявил Медведев

Украинская власть платит за членство в ЕС и НАТО жизнями своих граждан, киевскую камарилью не смущает и разорение страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:10

2023-02-03T11:10

2023-02-03T11:26

специальная военная операция на украине

в мире

евросоюз

нато

украина

россия

дмитрий медведев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинская власть платит за членство в ЕС и НАТО жизнями своих граждан, киевскую камарилью не смущает и разорение страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Как честно признала злобная бабка-повитуха Урсула фон "Что-то непонятное", украинская власть платит за членство в ЕС и НАТО жизнями своих граждан. Что уж тут говорить о какой-то несчастной экономике. Киевскую камарилью разорение страны не смущает", - написал он в своем телеграм-канале.По его словам, там продолжают проматывать свою территорию непомерными военными расходами. "Исходя из того, что Запад всегда подкинет деньжат. Не даст опухнуть от голода всем казнокрадам, которые делят западное бабло. Ведь только на неотложные нужды украинскому бюджету в этом году придётся раскошелиться на 55 миллиардов USD при дефиците в 38 миллиардов. Понятно, что чем больше поддержка, тем больше украдут безумный клоун и другие паразиты, больные открытой формой клептомании", - добавил Медведев.

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Кирилл Волков

в мире, евросоюз, нато, украина, россия, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр