https://ria.ru/20230203/ukraina-1849441086.html

В США призвали Байдена отправить контрактников на Украину

В США призвали Байдена отправить контрактников на Украину - РИА Новости, 03.02.2023

В США призвали Байдена отправить контрактников на Украину

Офицер армии США в отставке Александр Виндман призвал администрацию Джо Байдена направить американских контрактников на Украину, пишет журналист Пол МакЛири в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:10

2023-02-03T10:10

2023-02-03T11:43

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Офицер армии США в отставке Александр Виндман призвал администрацию Джо Байдена направить американских контрактников на Украину, пишет журналист Пол МакЛири в статье для Politico."План состоит в том, чтобы найти от 100 до 200 опытных контрактников, которые отправятся в Украину и внедрятся в небольшие подразделения вблизи линии фронта. В рамках проекта под названием Trident Support эти солдаты, в свою очередь, научат украинских военнослужащих чинить свое оборудование на ходу", — говорится в материале.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20230203/himars-1849429147.html

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849431606.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, нато