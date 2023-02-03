Рейтинг@Mail.ru
В США призвали Байдена отправить контрактников на Украину - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849441086.html
В США призвали Байдена отправить контрактников на Украину
В США призвали Байдена отправить контрактников на Украину - РИА Новости, 03.02.2023
В США призвали Байдена отправить контрактников на Украину
Офицер армии США в отставке Александр Виндман призвал администрацию Джо Байдена направить американских контрактников на Украину, пишет журналист Пол МакЛири в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:10
2023-02-03T11:43
в мире
украина
россия
сша
джо байден
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765558431_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_d5b337c5c3c68264c11580f9523249e1.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Офицер армии США в отставке Александр Виндман призвал администрацию Джо Байдена направить американских контрактников на Украину, пишет журналист Пол МакЛири в статье для Politico."План состоит в том, чтобы найти от 100 до 200 опытных контрактников, которые отправятся в Украину и внедрятся в небольшие подразделения вблизи линии фронта. В рамках проекта под названием Trident Support эти солдаты, в свою очередь, научат украинских военнослужащих чинить свое оборудование на ходу", — говорится в материале.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20230203/himars-1849429147.html
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849431606.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765558431_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a5e018ef1c6573f9b2e583b7d4754eae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, джо байден, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, НАТО
10:10 03.02.2023 (обновлено: 11:43 03.02.2023)
 
В США призвали Байдена отправить контрактников на Украину

Politico: офицер Виндман призвал Джо Байдена отправить контрактников США на Украину

CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exerciseСолдаты армии США во время совместных учений по принудительному вторжению на базе ВВС Поуп в Северной Каролине
Солдаты армии США во время совместных учений по принудительному вторжению на базе ВВС Поуп в Северной Каролине - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exercise
Солдаты армии США во время совместных учений по принудительному вторжению на базе ВВС Поуп в Северной Каролине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Офицер армии США в отставке Александр Виндман призвал администрацию Джо Байдена направить американских контрактников на Украину, пишет журналист Пол МакЛири в статье для Politico.
"План состоит в том, чтобы найти от 100 до 200 опытных контрактников, которые отправятся в Украину и внедрятся в небольшие подразделения вблизи линии фронта. В рамках проекта под названием Trident Support эти солдаты, в свою очередь, научат украинских военнослужащих чинить свое оборудование на ходу", — говорится в материале.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 09:41Специальная военная операция на Украине
СМИ рассказали, когда на Украину поставят дальнобойные снаряды для HIMARS
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием будет иметь лишь негативный эффект.
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 10:02Специальная военная операция на Украине
Белый дом и ЦРУ отрицают, что Бернс предлагал России 20 процентов Украины
 
В миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала