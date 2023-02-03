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В Пентагоне не увидели военной угрозы от китайского аэростата
В Пентагоне не увидели военной угрозы от китайского аэростата - РИА Новости, 03.02.2023
В Пентагоне не увидели военной угрозы от китайского аэростата
Военные США внимательно отслеживают перемещение китайского аэростата над территорией страны и не считают на данном этапе, что от него исходит какая-либо военная РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T20:34
2023-02-03T20:34
2023-02-03T20:34
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Военные США внимательно отслеживают перемещение китайского аэростата над территорией страны и не считают на данном этапе, что от него исходит какая-либо военная угроза, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Представитель Пентагона сообщил ранее, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю. Сбивать зонд якобы не решились из-за риска падения в населенные места. "Наша оценка на данном этапе состоит в том, что аэростат не представляет военной или физической угрозы находящимся на земле людям. Мы продолжаем изучать и рассматривать возможные варианты действий", – сказал Райдер в ходе брифинга. По словам представителя военного ведомства США, Вашингтон на нескольких уровнях донес до Пекина свои озабоченности в связи с данным инцидентом и ознакомился с объяснением китайской стороны по данному вопросу. При этом Райдер отказался напрямую ответить на вопрос, планируют ли американские военные сбивать принадлежащий КНР аэростат. "Мы внимательно отслеживаем ситуацию и рассматриваем возможные опции. Помимо этого, мне больше нечего сказать", - добавил представитель Пентагона, отвечая на данный вопрос.
https://ria.ru/20230203/aerostat-1849633932.html
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в мире, сша, китай, канада, патрик райдер, министерство обороны сша, norad
В мире, США, Китай, Канада, Патрик Райдер, Министерство обороны США, NORAD
В Пентагоне не увидели военной угрозы от китайского аэростата
Пентагон заявил, что США на данном этапе не видят военной угрозы от китайского аэростата