https://ria.ru/20230203/ubiystvo-1849426143.html

Уфимец убил двух детей и покончил с собой

Уфимец убил двух детей и покончил с собой - РИА Новости, 03.02.2023

Уфимец убил двух детей и покончил с собой

Следственные органы устанавливают мотивы жесткого убийства двух детей в Уфе своим отцом, который после совершения преступления покончил жизнь самоубийством,... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T09:23

2023-02-03T09:23

2023-02-03T09:23

происшествия

уфа

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 3 фев – РИА Новости. Следственные органы устанавливают мотивы жесткого убийства двух детей в Уфе своим отцом, который после совершения преступления покончил жизнь самоубийством, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. "Первоначальными следственными действиями установлено, что рано утром 3 февраля 41-летний уфимец, находясь у себя дома в квартире, совершил убийство двоих сыновей 13 и 7 лет, после чего свел счеты с жизнью. Супруга злоумышленника вместе с 10-летней дочерью успели покинуть жилище, благодаря чему не пострадали", - говорится в сообщении. Следователи выясняют мотивы преступления.

https://ria.ru/20230202/izbienie-1849174161.html

уфа

республика башкортостан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, уфа, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)