https://ria.ru/20230203/ubiystvo-1849426143.html
Уфимец убил двух детей и покончил с собой
Уфимец убил двух детей и покончил с собой - РИА Новости, 03.02.2023
Уфимец убил двух детей и покончил с собой
Следственные органы устанавливают мотивы жесткого убийства двух детей в Уфе своим отцом, который после совершения преступления покончил жизнь самоубийством,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T09:23
2023-02-03T09:23
2023-02-03T09:23
происшествия
уфа
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 3 фев – РИА Новости. Следственные органы устанавливают мотивы жесткого убийства двух детей в Уфе своим отцом, который после совершения преступления покончил жизнь самоубийством, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. "Первоначальными следственными действиями установлено, что рано утром 3 февраля 41-летний уфимец, находясь у себя дома в квартире, совершил убийство двоих сыновей 13 и 7 лет, после чего свел счеты с жизнью. Супруга злоумышленника вместе с 10-летней дочерью успели покинуть жилище, благодаря чему не пострадали", - говорится в сообщении. Следователи выясняют мотивы преступления.
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уфа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
Уфимец убил двух детей и покончил с собой
Житель Уфы убил двух детей у себя в квартире и покончил с собой