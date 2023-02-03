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Уфимец убил двух детей и покончил с собой - РИА Новости, 03.02.2023
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Уфимец убил двух детей и покончил с собой
Уфимец убил двух детей и покончил с собой - РИА Новости, 03.02.2023
Уфимец убил двух детей и покончил с собой
Следственные органы устанавливают мотивы жесткого убийства двух детей в Уфе своим отцом, который после совершения преступления покончил жизнь самоубийством,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T09:23
2023-02-03T09:23
происшествия
уфа
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 3 фев – РИА Новости. Следственные органы устанавливают мотивы жесткого убийства двух детей в Уфе своим отцом, который после совершения преступления покончил жизнь самоубийством, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. "Первоначальными следственными действиями установлено, что рано утром 3 февраля 41-летний уфимец, находясь у себя дома в квартире, совершил убийство двоих сыновей 13 и 7 лет, после чего свел счеты с жизнью. Супруга злоумышленника вместе с 10-летней дочерью успели покинуть жилище, благодаря чему не пострадали", - говорится в сообщении. Следователи выясняют мотивы преступления.
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уфа
республика башкортостан
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происшествия, уфа, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
09:23 03.02.2023
 
Уфимец убил двух детей и покончил с собой

Житель Уфы убил двух детей у себя в квартире и покончил с собой

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 3 фев – РИА Новости. Следственные органы устанавливают мотивы жесткого убийства двух детей в Уфе своим отцом, который после совершения преступления покончил жизнь самоубийством, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
"Первоначальными следственными действиями установлено, что рано утром 3 февраля 41-летний уфимец, находясь у себя дома в квартире, совершил убийство двоих сыновей 13 и 7 лет, после чего свел счеты с жизнью. Супруга злоумышленника вместе с 10-летней дочерью успели покинуть жилище, благодаря чему не пострадали", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют мотивы преступления.
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ПроисшествияУфаРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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