16:18 03.02.2023 (обновлено: 16:19 03.02.2023)
Турция может к марту одобрить членство Финляндии в НАТО, сообщили СМИ
Блумберг: Турция может к марту одобрить членство Финляндии в НАТО, статус Швеции неясен
Вид на город Анкара. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Турция может уже к марту одобрить вступление Финляндии в НАТО, при этом Швеции это решение может не коснуться, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
По словам источников, президент Турции Тайип Эрдоган близок к тому, чтобы заявить, что шаги, которые Финляндия предприняла по проблемам в сфере безопасности, достаточны для ратификации членства страны в НАТО.
"Заявление об этом может быть сделано до того, как турецкий парламент уйдет на каникулы в середине марта перед выборами, намеченными на май", - сообщили источники.
Отмечается, что это отражает поддержку Эрдоганом расширения НАТО, однако "статус Швеции остается неясным".
В четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция пока не выполнила обязательства по экстрадиции в Турцию террористов, в этой связи Анкара не может одобрить заявку на членство в НАТО.
Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём недавно заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.