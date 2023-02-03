https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849574639.html

Турция может к марту одобрить членство Финляндии в НАТО, сообщили СМИ

Турция может к марту одобрить членство Финляндии в НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.02.2023

Турция может к марту одобрить членство Финляндии в НАТО, сообщили СМИ

Турция может уже к марту одобрить вступление Финляндии в НАТО, при этом Швеции это решение может не коснуться, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:18

2023-02-03T16:18

2023-02-03T16:19

в мире

турция

швеция

финляндия

пекка хаависто

хулуси акар

мевлют чавушоглу

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Турция может уже к марту одобрить вступление Финляндии в НАТО, при этом Швеции это решение может не коснуться, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. По словам источников, президент Турции Тайип Эрдоган близок к тому, чтобы заявить, что шаги, которые Финляндия предприняла по проблемам в сфере безопасности, достаточны для ратификации членства страны в НАТО. "Заявление об этом может быть сделано до того, как турецкий парламент уйдет на каникулы в середине марта перед выборами, намеченными на май", - сообщили источники. Отмечается, что это отражает поддержку Эрдоганом расширения НАТО, однако "статус Швеции остается неясным". В четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция пока не выполнила обязательства по экстрадиции в Турцию террористов, в этой связи Анкара не может одобрить заявку на членство в НАТО. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём недавно заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.

https://ria.ru/20230131/nato-1848754652.html

https://ria.ru/20230201/nato-1849099231.html

турция

швеция

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, швеция, финляндия, пекка хаависто, хулуси акар, мевлют чавушоглу, нато