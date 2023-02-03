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Турция может к марту одобрить членство Финляндии в НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.02.2023
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Турция может к марту одобрить членство Финляндии в НАТО, сообщили СМИ
Турция может к марту одобрить членство Финляндии в НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.02.2023
Турция может к марту одобрить членство Финляндии в НАТО, сообщили СМИ
Турция может уже к марту одобрить вступление Финляндии в НАТО, при этом Швеции это решение может не коснуться, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:18
2023-02-03T16:19
в мире
турция
швеция
финляндия
пекка хаависто
хулуси акар
мевлют чавушоглу
нато
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Турция может уже к марту одобрить вступление Финляндии в НАТО, при этом Швеции это решение может не коснуться, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. По словам источников, президент Турции Тайип Эрдоган близок к тому, чтобы заявить, что шаги, которые Финляндия предприняла по проблемам в сфере безопасности, достаточны для ратификации членства страны в НАТО. "Заявление об этом может быть сделано до того, как турецкий парламент уйдет на каникулы в середине марта перед выборами, намеченными на май", - сообщили источники. Отмечается, что это отражает поддержку Эрдоганом расширения НАТО, однако "статус Швеции остается неясным". В четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция пока не выполнила обязательства по экстрадиции в Турцию террористов, в этой связи Анкара не может одобрить заявку на членство в НАТО. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём недавно заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.
https://ria.ru/20230131/nato-1848754652.html
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в мире, турция, швеция, финляндия, пекка хаависто, хулуси акар, мевлют чавушоглу, нато
В мире, Турция, Швеция, Финляндия, Пекка Хаависто, Хулуси Акар, Мевлют Чавушоглу, НАТО
16:18 03.02.2023 (обновлено: 16:19 03.02.2023)
 
Турция может к марту одобрить членство Финляндии в НАТО, сообщили СМИ

Блумберг: Турция может к марту одобрить членство Финляндии в НАТО, статус Швеции неясен

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Турция может уже к марту одобрить вступление Финляндии в НАТО, при этом Швеции это решение может не коснуться, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
Флаги Турции и НАТО - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 17:52
Турция контактирует с Финляндией по вопросу НАТО, заявили в Анкаре
По словам источников, президент Турции Тайип Эрдоган близок к тому, чтобы заявить, что шаги, которые Финляндия предприняла по проблемам в сфере безопасности, достаточны для ратификации членства страны в НАТО.
"Заявление об этом может быть сделано до того, как турецкий парламент уйдет на каникулы в середине марта перед выборами, намеченными на май", - сообщили источники.
Отмечается, что это отражает поддержку Эрдоганом расширения НАТО, однако "статус Швеции остается неясным".
В четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция пока не выполнила обязательства по экстрадиции в Турцию террористов, в этой связи Анкара не может одобрить заявку на членство в НАТО.
Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём недавно заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 22:27
Эрдоган однозначно высказался о позиции Турции по членству Швеции в НАТО
 
В миреТурцияШвецияФинляндияПекка ХаавистоХулуси АкарМевлют ЧавушоглуНАТО
 
 
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