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США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2023
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США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, пишут СМИ
США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2023
США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, пишут СМИ
Вашингтон убеждает Анкару прекратить экспорт товаров в Россию, поскольку там считают, что это помогает Москве финансировать военные действия, пишет агентство... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:45
2023-02-03T19:16
россия
турция
сша
ибрагим калын
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Вашингтон убеждает Анкару прекратить экспорт товаров в Россию, поскольку там считают, что это помогает Москве финансировать военные действия, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.Как сообщается, такое предупреждение американские официальные лица озвучили на встрече в Турции на этой неделе. По данным собеседников агентства, замминистра финансов США Брайан Нельсон встречался с турецкими чиновниками в четверг и пятницу. Они обсуждали опасения Вашингтона по поводу роста турецкого экспорта в Россию, речь, в частности, шла об американских товарах.Источники отметили, что с марта по октябрь 2022 года десятки турецких экспортеров направили в Россию товаров на сумму около 800 миллионов долларов. Как напоминает Блумберг, Нельсон — уже третий высокопоставленный чиновник Минфина США, который посетил Турцию за год, тем самым усилив давление на Анкару с целью заставить ее соблюдать американские санкции. Ожидаются и новые визиты.Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее отмечал, что Анкара не вводит ограничения против Москвы, потому что это больше ударит по ней самой.
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россия, турция, сша, ибрагим калын, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Турция, США, Ибрагим Калын, Евросоюз, Санкции в отношении России
15:45 03.02.2023 (обновлено: 19:16 03.02.2023)
 
США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, пишут СМИ

Bloomberg: США требуют от Турции прекратить экспортировать некоторые товары в Россию

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Вашингтон убеждает Анкару прекратить экспорт товаров в Россию, поскольку там считают, что это помогает Москве финансировать военные действия, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"США сказали Турции остановить поток товаров в Россию", — говорится в материале.

Как сообщается, такое предупреждение американские официальные лица озвучили на встрече в Турции на этой неделе. По данным собеседников агентства, замминистра финансов США Брайан Нельсон встречался с турецкими чиновниками в четверг и пятницу. Они обсуждали опасения Вашингтона по поводу роста турецкого экспорта в Россию, речь, в частности, шла об американских товарах.
Источники отметили, что с марта по октябрь 2022 года десятки турецких экспортеров направили в Россию товаров на сумму около 800 миллионов долларов.
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Как напоминает Блумберг, Нельсон — уже третий высокопоставленный чиновник Минфина США, который посетил Турцию за год, тем самым усилив давление на Анкару с целью заставить ее соблюдать американские санкции. Ожидаются и новые визиты.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее отмечал, что Анкара не вводит ограничения против Москвы, потому что это больше ударит по ней самой.
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