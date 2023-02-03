15:45 03.02.2023 (обновлено: 19:16 03.02.2023)
США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, пишут СМИ
Bloomberg: США требуют от Турции прекратить экспортировать некоторые товары в Россию
© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Вашингтон убеждает Анкару прекратить экспорт товаров в Россию, поскольку там считают, что это помогает Москве финансировать военные действия, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"США сказали Турции остановить поток товаров в Россию", — говорится в материале.
Как сообщается, такое предупреждение американские официальные лица озвучили на встрече в Турции на этой неделе. По данным собеседников агентства, замминистра финансов США Брайан Нельсон встречался с турецкими чиновниками в четверг и пятницу. Они обсуждали опасения Вашингтона по поводу роста турецкого экспорта в Россию, речь, в частности, шла об американских товарах.
Источники отметили, что с марта по октябрь 2022 года десятки турецких экспортеров направили в Россию товаров на сумму около 800 миллионов долларов.
Как напоминает Блумберг, Нельсон — уже третий высокопоставленный чиновник Минфина США, который посетил Турцию за год, тем самым усилив давление на Анкару с целью заставить ее соблюдать американские санкции. Ожидаются и новые визиты.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее отмечал, что Анкара не вводит ограничения против Москвы, потому что это больше ударит по ней самой.