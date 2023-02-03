https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849561229.html

США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, пишут СМИ

США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2023

США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, пишут СМИ

Вашингтон убеждает Анкару прекратить экспорт товаров в Россию, поскольку там считают, что это помогает Москве финансировать военные действия, пишет агентство... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:45

2023-02-03T15:45

2023-02-03T19:16

россия

турция

сша

ибрагим калын

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Вашингтон убеждает Анкару прекратить экспорт товаров в Россию, поскольку там считают, что это помогает Москве финансировать военные действия, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.Как сообщается, такое предупреждение американские официальные лица озвучили на встрече в Турции на этой неделе. По данным собеседников агентства, замминистра финансов США Брайан Нельсон встречался с турецкими чиновниками в четверг и пятницу. Они обсуждали опасения Вашингтона по поводу роста турецкого экспорта в Россию, речь, в частности, шла об американских товарах.Источники отметили, что с марта по октябрь 2022 года десятки турецких экспортеров направили в Россию товаров на сумму около 800 миллионов долларов. Как напоминает Блумберг, Нельсон — уже третий высокопоставленный чиновник Минфина США, который посетил Турцию за год, тем самым усилив давление на Анкару с целью заставить ее соблюдать американские санкции. Ожидаются и новые визиты.Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее отмечал, что Анкара не вводит ограничения против Москвы, потому что это больше ударит по ней самой.

https://ria.ru/20230131/turtsiya-1848579831.html

https://ria.ru/20230201/erdogan-1849104105.html

россия

турция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, турция, сша, ибрагим калын, евросоюз, санкции в отношении россии