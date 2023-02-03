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Билеты Turkish Airlines можно оплатить российской банковской картой - РИА Новости, 03.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849435393.html
Билеты Turkish Airlines можно оплатить российской банковской картой
Билеты Turkish Airlines можно оплатить российской банковской картой - РИА Новости, 03.02.2023
Билеты Turkish Airlines можно оплатить российской банковской картой
Билеты турецкой авиакомпании Turkish Airlines снова можно оплатить картой банка, выпущенной в России, систем Visa или Mastercard, сообщили корреспонденту РИА... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:21
2023-02-03T11:54
туризм
туризм
новости - туризм
turkish airlines
турция
банковские карты
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Билеты турецкой авиакомпании Turkish Airlines снова можно оплатить картой банка, выпущенной в России, систем Visa или Mastercard, сообщили корреспонденту РИА Новости в службе информационной поддержки клиентов перевозчика. Отвечая на вопрос, можно ли оплатить проездные документы российской картой, там сказали: "Можно, кроме карты "Мир", с ней проблемы продолжаются". Перевозчик уточнил, что принимает "пластик" Visa или Mastercard.Газета "Известия" ранее сообщила, что на сайте Turkish Airlines снова появилась возможность оплатить билеты картой российского банка.
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туризм, новости - туризм, turkish airlines, турция, банковские карты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Turkish Airlines, Турция, Банковские карты
11:21 03.02.2023 (обновлено: 11:54 03.02.2023)
 
Билеты Turkish Airlines можно оплатить российской банковской картой

Билеты Turkish Airlines можно оплатить российской банковской картой, но не системы "Мир"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Билеты турецкой авиакомпании Turkish Airlines снова можно оплатить картой банка, выпущенной в России, систем Visa или Mastercard, сообщили корреспонденту РИА Новости в службе информационной поддержки клиентов перевозчика.
Отвечая на вопрос, можно ли оплатить проездные документы российской картой, там сказали: "Можно, кроме карты "Мир", с ней проблемы продолжаются". Перевозчик уточнил, что принимает "пластик" Visa или Mastercard.
Газета "Известия" ранее сообщила, что на сайте Turkish Airlines снова появилась возможность оплатить билеты картой российского банка.
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