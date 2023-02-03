https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849435393.html

Билеты Turkish Airlines можно оплатить российской банковской картой

Билеты Turkish Airlines можно оплатить российской банковской картой - РИА Новости, 03.02.2023

Билеты Turkish Airlines можно оплатить российской банковской картой

Билеты турецкой авиакомпании Turkish Airlines снова можно оплатить картой банка, выпущенной в России, систем Visa или Mastercard, сообщили корреспонденту РИА... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:21

2023-02-03T11:21

2023-02-03T11:54

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Билеты турецкой авиакомпании Turkish Airlines снова можно оплатить картой банка, выпущенной в России, систем Visa или Mastercard, сообщили корреспонденту РИА Новости в службе информационной поддержки клиентов перевозчика. Отвечая на вопрос, можно ли оплатить проездные документы российской картой, там сказали: "Можно, кроме карты "Мир", с ней проблемы продолжаются". Перевозчик уточнил, что принимает "пластик" Visa или Mastercard.Газета "Известия" ранее сообщила, что на сайте Turkish Airlines снова появилась возможность оплатить билеты картой российского банка.

https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, turkish airlines, турция, банковские карты