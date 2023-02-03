https://ria.ru/20230203/trevoga-1849605463.html

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.02.2023

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты украинского Минцифры. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:42

2023-02-03T17:42

2023-02-03T17:51

специальная военная операция на украине

украина

шарль мишель

в мире

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урсула фон дер ляйен

жозеп боррель

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты украинского Минцифры.Согласно данным ресурса на 17.40 мск, по всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее СМИ сообщали о включении сирен в Киеве и области, однако официальные ресурсы для оповещения граждан и телеграм-каналы властей не сообщали об угрозе.В Киеве в пятницу проходит саммит ЕС-Украина, с участием главы Евросовета Шарля Мишеля, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

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украина, шарль мишель, в мире, киев, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, евросовет, евросоюз, еврокомиссия