https://ria.ru/20230203/trevoga-1849462849.html
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.02.2023
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киеве и в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:37
2023-02-03T11:37
2023-02-03T12:06
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, тревога была объявлена в 11.32 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Николаевская область
11:37 03.02.2023 (обновлено: 12:06 03.02.2023)
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу