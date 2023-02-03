https://ria.ru/20230203/trevoga-1849462849.html

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.02.2023

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киеве и в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:37

2023-02-03T11:37

2023-02-03T12:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

николаевская область

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, тревога была объявлена в 11.32 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, киев, николаевская область