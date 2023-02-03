https://ria.ru/20230203/svyazi-1849560956.html

Заместители глав МИД России и Китая обсудили расширение двусторонних связей

Заместители глав МИД России и Китая обсудили расширение двусторонних связей - РИА Новости, 03.02.2023

Заместители глав МИД России и Китая обсудили расширение двусторонних связей

Заместители глав МИД России и Китая Андрей Руденко и Ма Чжаосю в ходе встречи подтвердили обоюдный настрой на поступательное развитие российско-китайских... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:44

2023-02-03T15:44

2023-02-03T15:44

россия

китай

москва

андрей руденко

сергей лавров

единая россия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заместители глав МИД России и Китая Андрей Руденко и Ма Чжаосю в ходе встречи подтвердили обоюдный настрой на поступательное развитие российско-китайских отношений и обсудили перспективы расширения двусторонних связей в 2023 году, сообщили в пятницу в МИД России. "В ходе беседы была дана высокая оценка текущему состоянию российско-китайских отношений, подтвержден обоюдный настрой на их поступательное развитие. Обсуждены перспективы расширения двусторонних связей в 2023 году. Проведен углубленный обмен мнениями по ряду международных и региональных вопросов, констатирована эффективность внешнеполитической координации, намечены шаги по ее дальнейшему укреплению", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом заявил, что отношения Москвы с Пекином сейчас наилучшие за всю историю.

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россия, китай, москва, андрей руденко, сергей лавров, единая россия