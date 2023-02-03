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Заместители глав МИД России и Китая обсудили расширение двусторонних связей - РИА Новости, 03.02.2023
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Заместители глав МИД России и Китая обсудили расширение двусторонних связей
Заместители глав МИД России и Китая обсудили расширение двусторонних связей - РИА Новости, 03.02.2023
Заместители глав МИД России и Китая обсудили расширение двусторонних связей
Заместители глав МИД России и Китая Андрей Руденко и Ма Чжаосю в ходе встречи подтвердили обоюдный настрой на поступательное развитие российско-китайских... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:44
2023-02-03T15:44
россия
китай
москва
андрей руденко
сергей лавров
единая россия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заместители глав МИД России и Китая Андрей Руденко и Ма Чжаосю в ходе встречи подтвердили обоюдный настрой на поступательное развитие российско-китайских отношений и обсудили перспективы расширения двусторонних связей в 2023 году, сообщили в пятницу в МИД России. "В ходе беседы была дана высокая оценка текущему состоянию российско-китайских отношений, подтвержден обоюдный настрой на их поступательное развитие. Обсуждены перспективы расширения двусторонних связей в 2023 году. Проведен углубленный обмен мнениями по ряду международных и региональных вопросов, констатирована эффективность внешнеполитической координации, намечены шаги по ее дальнейшему укреплению", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом заявил, что отношения Москвы с Пекином сейчас наилучшие за всю историю.
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россия, китай, москва, андрей руденко, сергей лавров, единая россия
Россия, Китай, Москва, Андрей Руденко, Сергей Лавров, Единая Россия
15:44 03.02.2023
 
Заместители глав МИД России и Китая обсудили расширение двусторонних связей

Заместители глав МИД России и Китая Руденко и Ма Чжаосю обсудили двусторонние контакты

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заместители глав МИД России и Китая Андрей Руденко и Ма Чжаосю в ходе встречи подтвердили обоюдный настрой на поступательное развитие российско-китайских отношений и обсудили перспективы расширения двусторонних связей в 2023 году, сообщили в пятницу в МИД России.
"В ходе беседы была дана высокая оценка текущему состоянию российско-китайских отношений, подтвержден обоюдный настрой на их поступательное развитие. Обсуждены перспективы расширения двусторонних связей в 2023 году. Проведен углубленный обмен мнениями по ряду международных и региональных вопросов, констатирована эффективность внешнеполитической координации, намечены шаги по ее дальнейшему укреплению", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом заявил, что отношения Москвы с Пекином сейчас наилучшие за всю историю.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 11:13
Лавров назвал отношения с Китаем наилучшими за всю историю
 
РоссияКитайМоскваАндрей РуденкоСергей ЛавровЕдиная Россия
 
 
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