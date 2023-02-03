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Малые населенные пункты Белгородской области обеспечат сотовой связью

Малые населенные пункты Белгородской области обеспечат сотовой связью - РИА Новости, 03.02.2023

Малые населенные пункты Белгородской области обеспечат сотовой связью

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил о планах обеспечить сотовой связью в 2023 году населенные пункты Белгородской области... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:53

2023-02-03T17:53

2023-02-03T17:53

белгородская область

мобильная связь

общество

белгородская область

дмитрий чернышенко

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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 фев - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил о планах обеспечить сотовой связью в 2023 году населенные пункты Белгородской области численностью населения до тысячи человек. Об этом он заявил на двусторонней встрече с губернатором региона Вячеславом Гладковым. "Мы в 2021 году проводили достаточно большую работу по установке базовых станций вместе с операторами сотовой связи, но специальная военная операция показала, что актуальность этой проблемы возросла в сотни раз, потому что реагирование скорой помощи, спецслужб, взаимодействие со всеми правоохранительными органами на сегодняшний день для нас - это без всякой доли преувеличения стоит сотни тысяч жизней", - заявил Гладков. "Поэтому хотел попросить вас оказать содействие в решении этого вопроса в 2023 году. Мы всю необходимую документацию проработали, и с министром мы тоже встречались, проговаривали, поэтому надеемся на вашу помощь", - добавил он. "Безусловно, этот вопрос не новый. Вы уже обращались к председателю правительства, и он дал поручение по вашему обращению. Минцифры во исполнение этого поручения как раз с нами проработало ноту по составлению перечня населенных пунктов, где эту связь нужно будет в первую очередь обеспечить в 2023 году. Есть планы для реализации этих мероприятий, поэтому добьемся того, чтобы в 2023 году включенные в план населенные пункты численностью населения до тысячи человек были реализованы", - сказал Чернышенко.

https://ria.ru/20230202/svyaz-1849122296.html

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Владимир Лаврентьев

мобильная связь, общество, белгородская область, дмитрий чернышенко, вячеслав гладков, россия