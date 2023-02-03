https://ria.ru/20230203/svyaz-1849609044.html
Малые населенные пункты Белгородской области обеспечат сотовой связью
Малые населенные пункты Белгородской области обеспечат сотовой связью - РИА Новости, 03.02.2023
Малые населенные пункты Белгородской области обеспечат сотовой связью
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил о планах обеспечить сотовой связью в 2023 году населенные пункты Белгородской области... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:53
2023-02-03T17:53
2023-02-03T17:53
белгородская область
мобильная связь
общество
белгородская область
дмитрий чернышенко
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 фев - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил о планах обеспечить сотовой связью в 2023 году населенные пункты Белгородской области численностью населения до тысячи человек. Об этом он заявил на двусторонней встрече с губернатором региона Вячеславом Гладковым. "Мы в 2021 году проводили достаточно большую работу по установке базовых станций вместе с операторами сотовой связи, но специальная военная операция показала, что актуальность этой проблемы возросла в сотни раз, потому что реагирование скорой помощи, спецслужб, взаимодействие со всеми правоохранительными органами на сегодняшний день для нас - это без всякой доли преувеличения стоит сотни тысяч жизней", - заявил Гладков. "Поэтому хотел попросить вас оказать содействие в решении этого вопроса в 2023 году. Мы всю необходимую документацию проработали, и с министром мы тоже встречались, проговаривали, поэтому надеемся на вашу помощь", - добавил он. "Безусловно, этот вопрос не новый. Вы уже обращались к председателю правительства, и он дал поручение по вашему обращению. Минцифры во исполнение этого поручения как раз с нами проработало ноту по составлению перечня населенных пунктов, где эту связь нужно будет в первую очередь обеспечить в 2023 году. Есть планы для реализации этих мероприятий, поэтому добьемся того, чтобы в 2023 году включенные в план населенные пункты численностью населения до тысячи человек были реализованы", - сказал Чернышенко.
https://ria.ru/20230202/svyaz-1849122296.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мобильная связь, общество, белгородская область, дмитрий чернышенко, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, мобильная связь, Общество, Белгородская область, Дмитрий Чернышенко, Вячеслав Гладков, Россия
Малые населенные пункты Белгородской области обеспечат сотовой связью
Чернышенко пообещал обеспечить сотовой связью малые населенные пункты Белгородской области
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 фев - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил о планах обеспечить сотовой связью в 2023 году населенные пункты Белгородской области численностью населения до тысячи человек. Об этом он заявил на двусторонней встрече с губернатором региона Вячеславом Гладковым.
"Мы в 2021 году проводили достаточно большую работу по установке базовых станций вместе с операторами сотовой связи, но специальная военная операция показала, что актуальность этой проблемы возросла в сотни раз, потому что реагирование скорой помощи, спецслужб, взаимодействие со всеми правоохранительными органами на сегодняшний день для нас - это без всякой доли преувеличения стоит сотни тысяч жизней", - заявил Гладков.
"Поэтому хотел попросить вас оказать содействие в решении этого вопроса в 2023 году. Мы всю необходимую документацию проработали, и с министром мы тоже встречались, проговаривали, поэтому надеемся на вашу помощь", - добавил он.
"Безусловно, этот вопрос не новый. Вы уже обращались к председателю правительства, и он дал поручение по вашему обращению. Минцифры во исполнение этого поручения как раз с нами проработало ноту по составлению перечня населенных пунктов, где эту связь нужно будет в первую очередь обеспечить в 2023 году. Есть планы для реализации этих мероприятий, поэтому добьемся того, чтобы в 2023 году включенные в план населенные пункты численностью населения до тысячи человек были реализованы", - сказал Чернышенко.