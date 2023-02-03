https://ria.ru/20230203/svet-1849453598.html
Две тысячи абонентов Александровки остались без света из-за обстрела ВСУ
Две тысячи абонентов Александровки остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 03.02.2023
Две тысячи абонентов Александровки остались без света из-за обстрела ВСУ
Две тысячи абонентов в Александровке остались без света в результате обстрела поселка украинскими войсками, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:14
2023-02-03T11:14
2023-02-03T11:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Две тысячи абонентов в Александровке остались без света в результате обстрела поселка украинскими войсками, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 февраля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов Республики: населенный пункт Александровка: обесточено 20 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения 2000 абонентов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что украинские войска обстреляли поселок Александровка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230202/svet-1849253990.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Две тысячи абонентов Александровки остались без света из-за обстрела ВСУ
В Александровке в ДНР две тысячи абонентов остались без света после обстрела ВСУ