Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Путин меняет глобальную стратегию США по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/strategiya-1849561405.html
СМИ: Путин меняет глобальную стратегию США по поставкам оружия Украине
СМИ: Путин меняет глобальную стратегию США по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 03.02.2023
СМИ: Путин меняет глобальную стратегию США по поставкам оружия Украине
США приходится учитывать реакцию российского руководства при поставках западного вооружения Украине и запрещать отправку ВСУ критически важных военных систем,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:45
2023-02-03T20:16
политика
украина
сша
россия
джо байден
сергей лавров
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588238_0:131:3078:1862_1920x0_80_0_0_9c36f400433469b5861534bd445d6fa6.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США приходится учитывать реакцию российского руководства при поставках западного вооружения Украине и запрещать отправку ВСУ критически важных военных систем, способных привести к прямой конфронтации двух великих держав, пишет обозреватель 19FortyFive Сайрус Джим.По его мнению, Вашингтон не будет снабжать ВСУ боевой техникой и артиллерией для захвата Крыма и Донбасса, поскольку участие американской стороны в таком рискованном мероприятии может спровоцировать смертоносную войну между Россией и США. Несмотря на продолжающийся поток западного оружия на Украину, глава Белого дома Джо Байден убежден, что достичь мирного соглашения удастся только путем переговоров, пишет автор.Соединенным Штатам не следует поддаваться эмоциям и грезить о захвате территорий, а вместо этого нужно сконцентрироваться на дипломатии как единственном инструменте, способном урегулировать сложившуюся в Восточной Европе ситуацию, резюмировал Джим.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины США и их союзники отправили Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства НАТО "играют с огнем", вооружая киевский режим.
https://ria.ru/20230202/ssha-1849291471.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588238_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_a67a4648275fc2005ee2d4143e0c3aa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, нато, владимир путин
Политика, Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны, НАТО, Владимир Путин
15:45 03.02.2023 (обновлено: 20:16 03.02.2023)
 
СМИ: Путин меняет глобальную стратегию США по поставкам оружия Украине

19FortyFive: Россия меняет глобальную стратегию США по поставкам оружия Украине

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США приходится учитывать реакцию российского руководства при поставках западного вооружения Украине и запрещать отправку ВСУ критически важных военных систем, способных привести к прямой конфронтации двух великих держав, пишет обозреватель 19FortyFive Сайрус Джим.
"Возглавляемая Соединенными Штатами коалиция ведет себя осмотрительно, тщательно продумывает решения по Украине и учитывает реакцию России на вмешательство извне", — отметил колумнист.
По его мнению, Вашингтон не будет снабжать ВСУ боевой техникой и артиллерией для захвата Крыма и Донбасса, поскольку участие американской стороны в таком рискованном мероприятии может спровоцировать смертоносную войну между Россией и США. Несмотря на продолжающийся поток западного оружия на Украину, глава Белого дома Джо Байден убежден, что достичь мирного соглашения удастся только путем переговоров, пишет автор.
Соединенным Штатам не следует поддаваться эмоциям и грезить о захвате территорий, а вместо этого нужно сконцентрироваться на дипломатии как единственном инструменте, способном урегулировать сложившуюся в Восточной Европе ситуацию, резюмировал Джим.
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины США и их союзники отправили Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства НАТО "играют с огнем", вооружая киевский режим.
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 16:16Специальная военная операция на Украине
СМИ: Россия раскрыла на Украине позорную правду о военной мощи США
 
ПолитикаУкраинаСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороныНАТОВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала