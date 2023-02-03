15:45 03.02.2023 (обновлено: 20:16 03.02.2023)
СМИ: Путин меняет глобальную стратегию США по поставкам оружия Украине
19FortyFive: Россия меняет глобальную стратегию США по поставкам оружия Украине
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США приходится учитывать реакцию российского руководства при поставках западного вооружения Украине и запрещать отправку ВСУ критически важных военных систем, способных привести к прямой конфронтации двух великих держав, пишет обозреватель 19FortyFive Сайрус Джим.
"Возглавляемая Соединенными Штатами коалиция ведет себя осмотрительно, тщательно продумывает решения по Украине и учитывает реакцию России на вмешательство извне", — отметил колумнист.
По его мнению, Вашингтон не будет снабжать ВСУ боевой техникой и артиллерией для захвата Крыма и Донбасса, поскольку участие американской стороны в таком рискованном мероприятии может спровоцировать смертоносную войну между Россией и США. Несмотря на продолжающийся поток западного оружия на Украину, глава Белого дома Джо Байден убежден, что достичь мирного соглашения удастся только путем переговоров, пишет автор.
Соединенным Штатам не следует поддаваться эмоциям и грезить о захвате территорий, а вместо этого нужно сконцентрироваться на дипломатии как единственном инструменте, способном урегулировать сложившуюся в Восточной Европе ситуацию, резюмировал Джим.
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины США и их союзники отправили Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства НАТО "играют с огнем", вооружая киевский режим.