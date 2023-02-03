https://ria.ru/20230203/strategiya-1849561405.html

СМИ: Путин меняет глобальную стратегию США по поставкам оружия Украине

СМИ: Путин меняет глобальную стратегию США по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 03.02.2023

СМИ: Путин меняет глобальную стратегию США по поставкам оружия Украине

США приходится учитывать реакцию российского руководства при поставках западного вооружения Украине и запрещать отправку ВСУ критически важных военных систем,... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:45

2023-02-03T15:45

2023-02-03T20:16

политика

украина

сша

россия

джо байден

сергей лавров

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США приходится учитывать реакцию российского руководства при поставках западного вооружения Украине и запрещать отправку ВСУ критически важных военных систем, способных привести к прямой конфронтации двух великих держав, пишет обозреватель 19FortyFive Сайрус Джим.По его мнению, Вашингтон не будет снабжать ВСУ боевой техникой и артиллерией для захвата Крыма и Донбасса, поскольку участие американской стороны в таком рискованном мероприятии может спровоцировать смертоносную войну между Россией и США. Несмотря на продолжающийся поток западного оружия на Украину, глава Белого дома Джо Байден убежден, что достичь мирного соглашения удастся только путем переговоров, пишет автор.Соединенным Штатам не следует поддаваться эмоциям и грезить о захвате территорий, а вместо этого нужно сконцентрироваться на дипломатии как единственном инструменте, способном урегулировать сложившуюся в Восточной Европе ситуацию, резюмировал Джим.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины США и их союзники отправили Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства НАТО "играют с огнем", вооружая киевский режим.

https://ria.ru/20230202/ssha-1849291471.html

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политика, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, нато, владимир путин