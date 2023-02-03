https://ria.ru/20230203/staroobryadtsy-1849518713.html

РПСЦ пожалуется в Минюст на Всемирный союз староверов

РПСЦ пожалуется в Минюст на Всемирный союз староверов - РИА Новости, 03.02.2023

РПСЦ пожалуется в Минюст на Всемирный союз староверов

Совет митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) постановил обратиться в Минюст РФ по поводу деятельности Всемирного союза староверов (ВСС), РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:15

2023-02-03T14:15

2023-02-03T14:15

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Совет митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) постановил обратиться в Минюст РФ по поводу деятельности Всемирного союза староверов (ВСС), который, по мнению совета, подрывает авторитет Церкви. Председатель ВСС Леонид Севастьянов, в свою очередь, заявил, что эти претензии беспочвенны, и отметил, что РПСЦ – "это примерно один процент мирового староверия". "Совет митрополии постановил направить в министерство юстиции РФ письмо Московской митрополии и приложить к нему решение Освященного собора от 2019 года "О деятельности Всемирного союза староверов и иных общественных организаций", где сказано, что ни одна общественная нерелигиозная организация не может высказывать суждения от имени Церкви", – сообщает сайт РПСЦ. По мнению Совета митрополии РПСЦ, Союз староверов в своей публичной деятельности "выступает от имени всех старообрядцев", а его председатель Леонид Севастьянов "активно участвует в политической деятельности". "Информационные кампании союза в либеральных СМИ и социальных сетях подрывают авторитет православной старообрядческой Церкви", – считает совет. Совет митрополии по уставу РПСЦ является исполнительным органом Церкви в отношении подготовки Освященных соборов и исполнения их решений, а также совещательным органом при митрополите Московском и всея Руси, который может принимать на себя функции управления Церковью в случае, если после смерти митрополита Освященный собор не созывается в установленный срок местоблюстителем. Председатель ВСС Леонид Севастьянов заявил РИА Новости, что постановление Совета митрополии — это инициатива главы РПСЦ, митрополита Московского и всея Руси Корнилия (Титова). "Совет митрополии – это не руководящий орган, а совещательный орган РПСЦ, состоящий из нескольких человек. Ко мне и к Союзу он не имеет никакого отношения. Любая попытка, направленная на дискредитацию общественной организации – то что пытается сейчас сделать митрополит Корнилий – является уголовно преследуемым актом", – сказал он. Севастьянов добавил, что никаких суждений от имени РПСЦ и митрополита Корнилия ВСС никогда не выносил. "Мы никакого суждения от имени РПСЦ и тем более Корнилия не заявляем. РПСЦ – это примерно один процент мирового староверия. Союз не является частью РПСЦ и не создан РПСЦ. Союз создавался по решению всемирного Съезда староверов", – сказал глава ВСС. Он также заявил, что обвинения в активном участии в политической деятельности являются клеветой. "Ни Союз, ни я лично не участвуем в политической деятельности, а занимаемся только своей уставной деятельностью общественной организации. Союз не участвует в выборах, не поддерживает каких-либо кандидатов", – сказал Севастьянов. Митрополит Корнилий, заключил он, не имеет отношения к деятельности ВСС, и "любая его деструктивная деятельность в его адрес будет иметь юридические последствия". ВСС был учрежден в 2019 году. В январе 2020 года Союз открыл офис в Риме, чтобы курировать жизнь старообрядцев за пределами стран СНГ. Освященный собор РПСЦ в октябре 2019 года принял постановление о деятельности союза, заявив, согласно информации на сайте Церкви что "ни одна из ныне действующих или могущих возникнуть в будущем общественных нерелигиозных организаций, использующих в своих наименованиях слова "старообрядчество", "староверие" и производные от них, не может высказывать суждения от имени Церкви".

https://ria.ru/20230202/ekspertiza-1849200457.html

https://ria.ru/20221119/vuz-1832541610.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230104/prorochestvo-1843017755.html

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