https://ria.ru/20230203/sssr-1849478835.html

Какие секреты Москвы сдал американцам последний глава КГБ

Какие секреты Москвы сдал американцам последний глава КГБ - РИА Новости, 03.02.2023

Какие секреты Москвы сдал американцам последний глава КГБ

Российские власти часто упоминают о том, что в 1990-х Москва стремилась к потеплению в отношениях с Западом, но доверие не было оправданно. Одним из шагов к... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:25

2023-02-03T12:25

2023-02-03T20:09

москва

ссср

сша

виктор иваненко

евгений примаков

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806340935_0:257:2034:1401_1920x0_80_0_0_7a02b70de5ded713ea8841bc41deae14.jpg

Российские власти часто упоминают о том, что в 1990-х Москва стремилась к потеплению в отношениях с Западом, но доверие не было оправданно. Одним из шагов к разрядке стала передача американцам схем прослушивающих устройств в здании дипмиссии США. До сих пор идут споры, было это "жестом доброй воли" или предательством. О скандальной истории — в материале РИА Новости.От КГБ к МСБК началу августовского путча 1991-го одной из ключевых фигур в окружении Горбачева был Вадим Бакатин, бывший глава МВД, член Совета безопасности при президенте СССР. Во время кризиса он выступил против Государственного комитета по чрезвычайному положению, отказался от должности и совместно с Евгением Примаковым выпустил заявление об антиконституционности действий путчистов.После провала ГКЧП власти оценили преданность Бакатина. По предложению Ельцина он был назначен главой КГБ. Первоочередной задачей стала реорганизация структуры.Бакатин старался избегать радикальных реформ вроде полного упразднения ведомства. Третьего декабря КГБ в привычном виде перестал существовать, его роль разделили между собой три новые структуры: Центральная служба разведки, Комитет по охране государственной границы СССР и Межреспубликанская служба безопасности. МСБ возглавил Бакатин. Но в историю он вошел не столько реформаторской деятельностью, сколько последующим скандалом.Сомнительная сделкаСпустя два дня после создания МСБ ее руководитель передал Джеймсу Коллинзу, на тот момент и. о. посла США, документацию, описывающую устройство сети секретных прослушивающих устройств в новом здании американской дипмиссии в Москве.Сделано это было с санкции Горбачева. По распространенной версии, за такой шаг выступал и Ельцин — в знак благодарности за помощь американцев во время путча. США якобы предоставляли спутниковые данные о передвижении армии вокруг Белого дома.Однако коллег Бакатина его действия шокировали. Зазвучали обвинения в измене Родине.Виктор Иваненко, в то время руководитель Агентства федеральной безопасности РСФСР, позднее вспоминал: "Бакатин говорил, что этот шаг согласовал с обоими президентами (СССР и РСФСР). Но разве это компетенция президентов? <…> Сдавать святая святых — технику подслушивания в посольстве если не противника, то конкурента! Бакатин оправдывался: мол, американцам все равно об этом было известно. Ничего подобного! Там была применена совершенно новая технология".Элементы звукопроводящей системы были замурованы в стенах здания. Другие советские специалисты отмечали: обнаружить всю сеть американцы сами не смогли бы. Провода и другие детали были замаскированы под трубы. Даже выломав кусок стены, невозможно было визуально определить, что в ней находится.Американская версияДля США глава МСБ не стал героем, там относились к предоставленным данным как к части сделки.Коллинз, с которым и контактировал Бакатин, на тот момент давно работал в СССР, в Москву он вернулся и позже, уже послом, стал почетным профессором МГУ. Скандал 1991-го не сказался на его карьере в России.По словам дипломата, история с передачей схемы имела весьма банальное объяснение. В Вашингтоне в то время стояло неоткрытым посольство СССР. "Нужно было принять какое-то решение на этот счет, — вспоминал Коллинз в 2011-м. — Мы не давали возможности советскому правительству занять здание в Вашингтоне до тех пор, пока у нас не будет возможности занять свое здание в Москве. <…> Речь шла о том, что, если нам позволят построить наше здание в Москве так, как нам нужно, без вмешательства с их стороны, и сообщат, что они сделали с ним, мы позволим им занять здание в Вашингтоне".Советские системы прослушивания к тому моменту все равно устарели, считает Коллинз. "Иными словами, они не так уж много нам отдали и не так уж от многого отказались", — подытожил дипломат.Уход БакатинаДевятого декабря 1991-го Иваненко сообщил главе МСБ о заключении Беловежского соглашения и попросил не противодействовать российским властям.А спустя месяц Ельцин подписал указ об отставке Бакатина. До этого президент предлагал ему пост посла в США, но тот отказался.Бывший силовик продолжил работу в Международном фонде экономических и социальных реформ, затем — в строительной сфере (откуда изначально пришел в политику). Скончался последний глава КГБ в июле 2022-го, так и не получив прощения от коллег, для которых остался предателем национальных интересов.

https://ria.ru/20110819/415632412.html

https://ria.ru/20220801/bakatin-1806340685.html

москва

ссср

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, ссср, сша, виктор иваненко, евгений примаков, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср