Рейтинг@Mail.ru
США хотят полностью сломить Россию, считает эксперт - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/ssha-1849594118.html
США хотят полностью сломить Россию, считает эксперт
США хотят полностью сломить Россию, считает эксперт - РИА Новости, 03.02.2023
США хотят полностью сломить Россию, считает эксперт
США не приемлют нейтралитет ближневосточных стран по ситуации на Украине, поскольку хотят полностью сломить Россию, считает бывший член парламента Иордании... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:13
2023-02-03T17:13
украина
россия
биньямин нетаньяху
бени ганц
израиль
евросоюз
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_0fb38b1363de7423496bff323cf754fe.jpg
АММАН, 3 фев - РИА Новости. США не приемлют нейтралитет ближневосточных стран по ситуации на Украине, поскольку хотят полностью сломить Россию, считает бывший член парламента Иордании Набиль аль-Гишан. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости, что Запад не уважает нейтралитет развивающихся стран, почти ежедневно оказывает давление на тех, кто еще не присоединился к санкциям против России. “Американцы сегодня на фоне противостояния с Россией не примут нейтралитет в ближневосточном регионе, поскольку хотят положить конец России”, - заявил РИА Новости экс-депутат. В частности, США смогли вынудить Израиль рассмотреть вопрос о поставках вооружения на Украину, подчеркнул иорданский эксперт. “Заявление Нетаньяху о том, что израильтяне хотят направить оружие на Украину, означает, что давление на Израиль возросло”, - отметил он, напомнив, что израильское руководство “обычно не приемлет давления даже со стороны американцев” - например, по вопросу сотрудничества с Китаем в инвестиционной сфере. Ранее в интервью телеканалу CNN премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна рассматривает возможность передать Украине систему ПРО "Железный купол". В октябре прошлого года министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что еврейское государство не будет поставлять Украине вооружение из оперативных соображений, несмотря на продолжение поддержки Киева через гуманитарную помощь. При этом Вашингтону не удалось добиться желаемого в случае с Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом, напомнил он. По мнению иорданского эксперта, США “с момента распада СССР хотели, чтобы Россия вела себя как страна, потерпевшая поражение в холодной войне, покорная и подчиненная”, в то время как Россия ожидала от США, что с ней “будут взаимодействовать как с сильной ядерной державой”. “Запад хочет нанести поражение России везде, где только можно… Россия борется и выстраивает партнерство с Китаем, Индией, Турцией и Пакистаном”, - указал эксперт. Он полагает, что на нынешнем этапе “начинает формироваться новый мир, этот процесс займет годы”, при этом “более сбалансированный миропорядок” возможен только в том случае, если “Россия сохранится в качестве сильного государства с мощной экономикой и в качестве сильной военной державы”. Эксперт также счел маловероятным присоединение Украины к ЕС в ближайшем будущем. “Сейчас Украина никак не может войти в состав ЕС, поскольку… это страна в состоянии войны, и если она войдет в состав Евросоюза, ей потребуются триллионы…”, - полагает он.
https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html
https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849509686.html
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
https://ria.ru/20230203/es-1849479786.html
украина
россия
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_730850f48446fa6be7d686d524c4d41f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, биньямин нетаньяху, бени ганц, израиль, евросоюз, сша, в мире
Украина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Бени Ганц, Израиль, Евросоюз, США, В мире
17:13 03.02.2023
 
США хотят полностью сломить Россию, считает эксперт

Эксперт аль-Гишан: США не приемлют нейтралитет ближневосточных стран по Украине

© AP Photo / Nam Y. HuhФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
АММАН, 3 фев - РИА Новости. США не приемлют нейтралитет ближневосточных стран по ситуации на Украине, поскольку хотят полностью сломить Россию, считает бывший член парламента Иордании Набиль аль-Гишан.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости, что Запад не уважает нейтралитет развивающихся стран, почти ежедневно оказывает давление на тех, кто еще не присоединился к санкциям против России.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 08:00
В США предложили устроить России "большой взрыв"
“Американцы сегодня на фоне противостояния с Россией не примут нейтралитет в ближневосточном регионе, поскольку хотят положить конец России”, - заявил РИА Новости экс-депутат.
В частности, США смогли вынудить Израиль рассмотреть вопрос о поставках вооружения на Украину, подчеркнул иорданский эксперт.
“Заявление Нетаньяху о том, что израильтяне хотят направить оружие на Украину, означает, что давление на Израиль возросло”, - отметил он, напомнив, что израильское руководство “обычно не приемлет давления даже со стороны американцев” - например, по вопросу сотрудничества с Китаем в инвестиционной сфере.
Флаги у здания посольства США в Анкаре - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 13:50
Глава МВД Турции призвал посла США "убрать грязные руки" от страны
Ранее в интервью телеканалу CNN премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна рассматривает возможность передать Украине систему ПРО "Железный купол". В октябре прошлого года министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что еврейское государство не будет поставлять Украине вооружение из оперативных соображений, несмотря на продолжение поддержки Киева через гуманитарную помощь.
“Американский проект… не ограничивается Украиной, проблемой является уже не только Украина. Американцы сегодня заинтересованы в том, чтобы обратиться ко всем в регионе с целью помешать России”, - считает аль-Гишан.
При этом Вашингтону не удалось добиться желаемого в случае с Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом, напомнил он.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 08:00
Запад окончательно сделал ставку на войну с Россией
По мнению иорданского эксперта, США “с момента распада СССР хотели, чтобы Россия вела себя как страна, потерпевшая поражение в холодной войне, покорная и подчиненная”, в то время как Россия ожидала от США, что с ней “будут взаимодействовать как с сильной ядерной державой”.
“Запад хочет нанести поражение России везде, где только можно… Россия борется и выстраивает партнерство с Китаем, Индией, Турцией и Пакистаном”, - указал эксперт. Он полагает, что на нынешнем этапе “начинает формироваться новый мир, этот процесс займет годы”, при этом “более сбалансированный миропорядок” возможен только в том случае, если “Россия сохранится в качестве сильного государства с мощной экономикой и в качестве сильной военной державы”.
Эксперт также счел маловероятным присоединение Украины к ЕС в ближайшем будущем. “Сейчас Украина никак не может войти в состав ЕС, поскольку… это страна в состоянии войны, и если она войдет в состав Евросоюза, ей потребуются триллионы…”, - полагает он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 12:27
В США сообщили Зеленскому плохие новости о приезде лидеров Евросоюза
 
УкраинаРоссияБиньямин НетаньяхуБени ГанцИзраильЕвросоюзСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала