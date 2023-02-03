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США хотят полностью сломить Россию, считает эксперт

США хотят полностью сломить Россию, считает эксперт - РИА Новости, 03.02.2023

США хотят полностью сломить Россию, считает эксперт

США не приемлют нейтралитет ближневосточных стран по ситуации на Украине, поскольку хотят полностью сломить Россию, считает бывший член парламента Иордании... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:13

2023-02-03T17:13

2023-02-03T17:13

украина

россия

биньямин нетаньяху

бени ганц

израиль

евросоюз

сша

в мире

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АММАН, 3 фев - РИА Новости. США не приемлют нейтралитет ближневосточных стран по ситуации на Украине, поскольку хотят полностью сломить Россию, считает бывший член парламента Иордании Набиль аль-Гишан. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости, что Запад не уважает нейтралитет развивающихся стран, почти ежедневно оказывает давление на тех, кто еще не присоединился к санкциям против России. “Американцы сегодня на фоне противостояния с Россией не примут нейтралитет в ближневосточном регионе, поскольку хотят положить конец России”, - заявил РИА Новости экс-депутат. В частности, США смогли вынудить Израиль рассмотреть вопрос о поставках вооружения на Украину, подчеркнул иорданский эксперт. “Заявление Нетаньяху о том, что израильтяне хотят направить оружие на Украину, означает, что давление на Израиль возросло”, - отметил он, напомнив, что израильское руководство “обычно не приемлет давления даже со стороны американцев” - например, по вопросу сотрудничества с Китаем в инвестиционной сфере. Ранее в интервью телеканалу CNN премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна рассматривает возможность передать Украине систему ПРО "Железный купол". В октябре прошлого года министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что еврейское государство не будет поставлять Украине вооружение из оперативных соображений, несмотря на продолжение поддержки Киева через гуманитарную помощь. При этом Вашингтону не удалось добиться желаемого в случае с Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом, напомнил он. По мнению иорданского эксперта, США “с момента распада СССР хотели, чтобы Россия вела себя как страна, потерпевшая поражение в холодной войне, покорная и подчиненная”, в то время как Россия ожидала от США, что с ней “будут взаимодействовать как с сильной ядерной державой”. “Запад хочет нанести поражение России везде, где только можно… Россия борется и выстраивает партнерство с Китаем, Индией, Турцией и Пакистаном”, - указал эксперт. Он полагает, что на нынешнем этапе “начинает формироваться новый мир, этот процесс займет годы”, при этом “более сбалансированный миропорядок” возможен только в том случае, если “Россия сохранится в качестве сильного государства с мощной экономикой и в качестве сильной военной державы”. Эксперт также счел маловероятным присоединение Украины к ЕС в ближайшем будущем. “Сейчас Украина никак не может войти в состав ЕС, поскольку… это страна в состоянии войны, и если она войдет в состав Евросоюза, ей потребуются триллионы…”, - полагает он.

https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html

https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849509686.html

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

https://ria.ru/20230203/es-1849479786.html

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украина, россия, биньямин нетаньяху, бени ганц, израиль, евросоюз, сша, в мире