Рейтинг@Mail.ru
Китайский зонд над США не представляет угрозы людям, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/ssha-1849404054.html
Китайский зонд над США не представляет угрозы людям, заявили в Пентагоне
Китайский зонд над США не представляет угрозы людям, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 03.02.2023
Китайский зонд над США не представляет угрозы людям, заявили в Пентагоне
Отслеживаемый США воздушный шар, пролетающий над страной, не представляет угрозы гражданам и находится выше уровня полета коммерческих самолетов, заявил... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T01:39
2023-02-03T01:48
сша
канада
монтана
в мире
патрик райдер
nbc
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591022120_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_951c35bd26df1df32fd87466ee0d3656.jpg
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Отслеживаемый США воздушный шар, пролетающий над страной, не представляет угрозы гражданам и находится выше уровня полета коммерческих самолетов, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Ранее телеканал NBC сообщил, что американские военные последние несколько дней отслеживают предполагаемый китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США. Власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только зонд был обнаружен, добавил Райдер. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана, сказано в сообщении.
https://ria.ru/20230131/kitay-1848557212.html
сша
канада
монтана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591022120_0:156:2523:2048_1920x0_80_0_0_e2594ad3149edc96def469ddb877302d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, канада, монтана, в мире, патрик райдер, nbc, министерство обороны сша
США, Канада, Монтана, В мире, Патрик Райдер, NBC, Министерство обороны США
01:39 03.02.2023 (обновлено: 01:48 03.02.2023)
 
Китайский зонд над США не представляет угрозы людям, заявили в Пентагоне

Пресс-секретарь Пентагона Райдер: китайский шар в небе над США не угрожает гражданам

© Фото : U.S. Army / Kevin ValentineАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : U.S. Army / Kevin Valentine
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Отслеживаемый США воздушный шар, пролетающий над страной, не представляет угрозы гражданам и находится выше уровня полета коммерческих самолетов, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Правительство Соединенных Штатов засекло и отслеживает наблюдательный воздушный шар на большой высоте, который прямо сейчас (пролетает) над континентальной частью США. Воздушный шар в настоящее время путешествует на высоте значительно выше военной или физической угрозы людям на земле", - сообщил он.
Ранее телеканал NBC сообщил, что американские военные последние несколько дней отслеживают предполагаемый китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США.
Власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только зонд был обнаружен, добавил Райдер. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана, сказано в сообщении.
Китайские военнослужащие
31 января, 04:15
В Пекине ответили на планы США воевать с Китаем
 
СШАКанадаМонтанаВ миреПатрик РайдерNBCМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала