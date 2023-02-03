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Китайский зонд над США не представляет угрозы людям, заявили в Пентагоне
Китайский зонд над США не представляет угрозы людям, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 03.02.2023
Китайский зонд над США не представляет угрозы людям, заявили в Пентагоне
Отслеживаемый США воздушный шар, пролетающий над страной, не представляет угрозы гражданам и находится выше уровня полета коммерческих самолетов, заявил... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T01:39
2023-02-03T01:39
2023-02-03T01:48
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Отслеживаемый США воздушный шар, пролетающий над страной, не представляет угрозы гражданам и находится выше уровня полета коммерческих самолетов, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Ранее телеканал NBC сообщил, что американские военные последние несколько дней отслеживают предполагаемый китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США. Власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только зонд был обнаружен, добавил Райдер. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана, сказано в сообщении.
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сша, канада, монтана, в мире, патрик райдер, nbc, министерство обороны сша
США, Канада, Монтана, В мире, Патрик Райдер, NBC, Министерство обороны США
01:39 03.02.2023 (обновлено: 01:48 03.02.2023)
Китайский зонд над США не представляет угрозы людям, заявили в Пентагоне
Пресс-секретарь Пентагона Райдер: китайский шар в небе над США не угрожает гражданам