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Китайский зонд над США не представляет угрозы людям, заявили в Пентагоне

Китайский зонд над США не представляет угрозы людям, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 03.02.2023

Китайский зонд над США не представляет угрозы людям, заявили в Пентагоне

Отслеживаемый США воздушный шар, пролетающий над страной, не представляет угрозы гражданам и находится выше уровня полета коммерческих самолетов, заявил... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T01:39

2023-02-03T01:39

2023-02-03T01:48

сша

канада

монтана

в мире

патрик райдер

nbc

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Отслеживаемый США воздушный шар, пролетающий над страной, не представляет угрозы гражданам и находится выше уровня полета коммерческих самолетов, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Ранее телеканал NBC сообщил, что американские военные последние несколько дней отслеживают предполагаемый китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США. Власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только зонд был обнаружен, добавил Райдер. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана, сказано в сообщении.

https://ria.ru/20230131/kitay-1848557212.html

сша

канада

монтана

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сша, канада, монтана, в мире, патрик райдер, nbc, министерство обороны сша