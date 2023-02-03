https://ria.ru/20230203/sotsobekty-1849465626.html
В Липецкой области до 2025 года построят еще семь соцобъектов
В Липецкой области до 2025 года построят еще семь соцобъектов - РИА Новости, 03.02.2023
В Липецкой области до 2025 года построят еще семь соцобъектов
До конца 2025 года в Становлянском районе Липецкой области будет отремонтировано и построено семь социальных объектов, очистная станция и две скважины для... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:46
2023-02-03T11:46
2023-02-03T11:46
липецкая область
игорь артамонов
становлянский район
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ЛИПЕЦК, 3 фев – РИА Новости. До конца 2025 года в Становлянском районе Липецкой области будет отремонтировано и построено семь социальных объектов, очистная станция и две скважины для водоснабжения, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что проект и необходимую документацию для строительства очистной станции в райцентре Становое, а также двух скважин подготовят уже в этом году. Также в 2023 году начнется ремонт Центра культуры и досуга в селе Бродки. В последующие два года капитально отремонтируют школы в селах Тростное и Дмитриевка. В 2025 году в райцентре планируется строительство нового детского сада на 220 мест.Также, по словам Артамонова, в планах развития района в ближайшие годы - строительство школы на 150 учеников в деревне Лукьяновка, возведение двух ФАПов, ремонт автодорог и систем водоснабжения."Район развивается, улучшается его инфраструктура, отмечается приток жителей. Благодаря крупным инвестиционным проектам, как, например, строительство элеватора, появляются новые рабочие места – в прошлом году 190, в этом прибавится еще 185. А если есть работа, все необходимые условия для комфортной жизни, то людям незачем уезжать из села", - прокомментировал Артамонов.В заключении губернатор добавил, что благодаря федеральным проектам в 2022 году муниципальные власти сделали капитальный ремонт школы, стоимость которого составила 250 миллионов рублей и 126 миллионов рублей направили на модернизацию дорожной сети.
https://ria.ru/20230203/elets-1849461947.html
становлянский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, становлянский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Становлянский район
ЛИПЕЦК, 3 фев – РИА Новости. До конца 2025 года в Становлянском районе Липецкой области будет отремонтировано и построено семь социальных объектов, очистная станция и две скважины для водоснабжения, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что проект и необходимую документацию для строительства очистной станции в райцентре Становое, а также двух скважин подготовят уже в этом году. Также в 2023 году начнется ремонт Центра культуры и досуга в селе Бродки. В последующие два года капитально отремонтируют школы в селах Тростное и Дмитриевка. В 2025 году в райцентре планируется строительство нового детского сада на 220 мест.
Также, по словам Артамонова
, в планах развития района в ближайшие годы - строительство школы на 150 учеников в деревне Лукьяновка, возведение двух ФАПов, ремонт автодорог и систем водоснабжения.
"Район развивается, улучшается его инфраструктура, отмечается приток жителей. Благодаря крупным инвестиционным проектам, как, например, строительство элеватора, появляются новые рабочие места – в прошлом году 190, в этом прибавится еще 185. А если есть работа, все необходимые условия для комфортной жизни, то людям незачем уезжать из села", - прокомментировал Артамонов.
В заключении губернатор добавил, что благодаря федеральным проектам в 2022 году муниципальные власти сделали капитальный ремонт школы, стоимость которого составила 250 миллионов рублей и 126 миллионов рублей направили на модернизацию дорожной сети.