https://ria.ru/20230203/soglasheniya-1849469259.html

В Нижнем Новгороде заключили соглашения с белорусскими предприятиями

В Нижнем Новгороде заключили соглашения с белорусскими предприятиями - РИА Новости, 03.02.2023

В Нижнем Новгороде заключили соглашения с белорусскими предприятиями

Соглашения на сумму около 1 миллиарда рублей заключены в рамках визита делегации Белоруссии в Нижегородскую область, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:55

2023-02-03T11:55

2023-02-03T11:55

нижегородская область

нижегородская область

белоруссия

глеб никитин

россия

нижний новгород

роман головченко

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Соглашения на сумму около 1 миллиарда рублей заключены в рамках визита делегации Белоруссии в Нижегородскую область, сообщает пресс-служба правительства российского региона. Визит делегации Белоруссии в Нижегородскую область во главе с премьер-министром Романом Головченко состоялся 1 февраля. В рамках визита также прошел бизнес-форум с участием деловых кругов союзного государства и региона. В мероприятии приняли участие представители около 160 организаций. "Наши предприниматели провели около 500 встреч с коллегами из республики, по итогам которых заключен ряд соглашений. Соглашения предусматривают совместную работу над различными проектами, в том числе в сфере поставок промышленной продукции. Очень насыщенной была повестка бизнес-форума. Участники затронули множество стратегических вопросов взаимодействия: работу в особых экономических зонах, реализацию инновационных проектов, развитие сферы АПК. Важно, что делегация во главе с премьер-министром Республики Беларусь смогла своими глазами увидеть продукцию наших промышленных предприятий", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В ходе бизнес-форума Головченко отметил, что между Белоруссией и Нижегородской областью налажены тесные и продуктивные взаимоотношения, но при этом потенциал для их развития остается большим. "Форум вызвал большой интерес, и показатели, которые изначально планировались организаторами, удалось превзойти. Это показывает, что он проводился не "для галочки", - цитирует пресс-служба слова Головченко. Визит белорусской делегации был организован правительством Нижегородской области совместно с Торгово-промышленной палатой региона и Белорусской Торгово-промышленной палатой. "Мы заинтересованы во взаимодействии с российскими регионами. С нижегородской Торгово-промышленной палатой в прошлом году подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволяет нам сегодня более тесно взаимодействовать и эффективнее организовывать переговоры. У нас с Нижегородской областью аналогичная отраслевая специфика развития, поэтому можем помочь друг другу в вопросах кооперации и импортозамещения. К примеру, в машиностроении, в развитии пищевой и химической промышленности. Точек соприкосновения много", - отметил генеральный директор Минского отделения Белорусской Торгово-промышленной палаты Сергей Набешко.

https://ria.ru/20230130/proekt-1848478996.html

https://ria.ru/20230131/taksi-elektrokary-1848785058.html

нижегородская область

белоруссия

россия

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нижегородская область, белоруссия, глеб никитин, россия, нижний новгород, роман головченко