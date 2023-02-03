https://ria.ru/20230203/shveytsariya-1849503714.html

Швейцария пересмотрит отношения с Россией без обсуждений с Москвой

Швейцария пересмотрит отношения с Россией без обсуждений с Москвой - РИА Новости, 03.02.2023

Швейцария пересмотрит отношения с Россией без обсуждений с Москвой

Швейцария не будет обсуждать с Россией разработку новой стратегии по отношениям между двумя странами, заявил РИА Новости официальный представитель МИД страны... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:30

2023-02-03T13:30

2023-02-03T15:03

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ЖЕНЕВА, 3 фев — РИА Новости. Швейцария не будет обсуждать с Россией разработку новой стратегии по отношениям между двумя странами, заявил РИА Новости официальный представитель МИД страны Пьер-Ален Эльчингер. Эльчингер добавил, что Федеральный совет может принять новую стратегию во второй половине 2023 года. Первого февраля МИД Швейцарии опубликовал отчет о внешней политике за 2022 год, в котором говорилось, что страна пересмотрит свои отношения с Москвой в 2023 году в следующей внешнеполитической стратегии. Посольство России в Берне подтвердило РИА Новости, что никаких обсуждений по этому поводу швейцарской стороной не проводилось. Берн присоединился практически ко всем европейским санкциям против Москвы с 24 февраля 2022 года. Как указал в августе замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев, Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция альпийской страны по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230201/shveytsariya-1849010314.html

https://ria.ru/20230203/shizofreniya-1849412659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, швейцария, россия, украина