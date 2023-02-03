https://ria.ru/20230203/shizofreniya-1849412659.html

В Швейцарии уличили Бербок в политической шизофрении

В Швейцарии уличили Бербок в политической шизофрении - РИА Новости, 03.02.2023

В Швейцарии уличили Бербок в политической шизофрении

Власти Германии погрязли в политической шизофрении, такое мнение высказал главный редактор швейцарского еженедельника Weltwoche Роджер Кеппель. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T06:45

2023-02-03T06:45

2023-02-03T07:58

в мире

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анналена бербок

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Власти Германии погрязли в политической шизофрении, такое мнение высказал главный редактор швейцарского еженедельника Weltwoche Роджер Кеппель.В качестве примера журналист привел высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок, которая "в одно и то же время говорит, что мы (Германия – Прим. ред.) ведем войну против России, но мы — не участники конфликта". По мнению Кеппеля, "это какая-то форма политической шизофрении, душевное раздвоение".Журналист также отметил, что немецкая политика переживает "глубокий кризис репрезентативности". "Политики привыкли, что избиратели следят за ними лишь раз в четыре года, а в промежуточный период политики с помощью ломов вроде чрезвычайного положения или "непопулярных реформ" делают все, что хотят. Бездумно и иррационально!" – выразил мнение Кеппель.Запад стал жертвой собственной пропаганды, вводит себя в состояние коллективной военной истерии и играет в русскую рулетку с собственным населением, резюмировал журналист.Ранее Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жесткой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221118/pvo-1832479555.html

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в мире, германия, россия, украина, анналена бербок, донбасс