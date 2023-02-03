https://ria.ru/20230203/semya-1849504657.html

Источник рассказал об уфимской семье, где отец убил двоих детей

Источник рассказал об уфимской семье, где отец убил двоих детей - РИА Новости, 03.02.2023

Источник рассказал об уфимской семье, где отец убил двоих детей

Уфимская многодетная семья, где отец убил двух сыновей и себя, не состояла на учёте в правоохранительных органах, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:36

2023-02-03T13:36

2023-02-03T13:36

происшествия

уфа

республика башкортостан

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УФА, 3 фев – РИА Новости. Уфимская многодетная семья, где отец убил двух сыновей и себя, не состояла на учёте в правоохранительных органах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. Трагедия произошла в 5 утра по местному времени (3.00 мск) в квартире дома в микрорайоне "Зеленая Роща". Следствие сообщило, что мужчина зарезал двух сыновей 13 и 7 лет, затем покончил собой. Супруга с 10-летней дочерью успели убежать из квартиры. "Известно, что семья характеризовалась как положительная, благополучная. Родные и соседи отзываются о них хорошо, ничего плохого в них не замечали. На учёте в полиции или других органах семья не состояла", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230131/grabezh-1848758085.html

уфа

республика башкортостан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, уфа, республика башкортостан