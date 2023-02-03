https://ria.ru/20230203/semya-1849504657.html
Источник рассказал об уфимской семье, где отец убил двоих детей
Источник рассказал об уфимской семье, где отец убил двоих детей - РИА Новости, 03.02.2023
Источник рассказал об уфимской семье, где отец убил двоих детей
Уфимская многодетная семья, где отец убил двух сыновей и себя, не состояла на учёте в правоохранительных органах, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:36
2023-02-03T13:36
2023-02-03T13:36
происшествия
уфа
республика башкортостан
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УФА, 3 фев – РИА Новости. Уфимская многодетная семья, где отец убил двух сыновей и себя, не состояла на учёте в правоохранительных органах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. Трагедия произошла в 5 утра по местному времени (3.00 мск) в квартире дома в микрорайоне "Зеленая Роща". Следствие сообщило, что мужчина зарезал двух сыновей 13 и 7 лет, затем покончил собой. Супруга с 10-летней дочерью успели убежать из квартиры. "Известно, что семья характеризовалась как положительная, благополучная. Родные и соседи отзываются о них хорошо, ничего плохого в них не замечали. На учёте в полиции или других органах семья не состояла", - сказал собеседник агентства.
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уфа
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
Источник рассказал об уфимской семье, где отец убил двоих детей
Семья в Уфе, где отец убил двух детей и покончил с собой, не состояла на учете в полиции
УФА, 3 фев – РИА Новости. Уфимская многодетная семья, где отец убил двух сыновей и себя, не состояла на учёте в правоохранительных органах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
Трагедия произошла в 5 утра по местному времени (3.00 мск) в квартире дома в микрорайоне "Зеленая Роща". Следствие сообщило, что мужчина зарезал двух сыновей 13 и 7 лет, затем покончил собой. Супруга с 10-летней дочерью успели убежать из квартиры.
"Известно, что семья характеризовалась как положительная, благополучная. Родные и соседи отзываются о них хорошо, ничего плохого в них не замечали. На учёте в полиции или других органах семья не состояла", - сказал собеседник агентства.