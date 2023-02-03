https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849615857.html
Мишель анонсировал новые антироссийские санкции
Мишель анонсировал новые антироссийские санкции - РИА Новости, 03.02.2023
Мишель анонсировал новые антироссийские санкции
ЕС продолжит работать над новыми санкциями против России, включая следующий десятый пакет, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС-Украина в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:09
2023-02-03T18:09
2023-02-03T18:20
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санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. ЕС продолжит работать над новыми санкциями против России, включая следующий десятый пакет, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве. "Мы уже приняли девять пакетов санкций, и мы продолжим работать над дальнейшими санкциями, включая следующий десятый пакет", - сказал он. В заявлении по итогам саммита также указывается, что ЕС и Украина призывают все страны присоединиться к санкциям против России, а также помогать бороться с обходом действующих ограничений. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849613611.html
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цены на нефть, россия, украина, киев, шарль мишель, евросоюз, евросовет, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Россия, Украина, Киев, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет, Санкции в отношении России
18:09 03.02.2023 (обновлено: 18:20 03.02.2023)
Мишель анонсировал новые антироссийские санкции
Глава Евросовета Мишель: ЕС продолжит работу над новыми антироссийскими санкциями