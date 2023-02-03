https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849615857.html

Мишель анонсировал новые антироссийские санкции

Мишель анонсировал новые антироссийские санкции - РИА Новости, 03.02.2023

Мишель анонсировал новые антироссийские санкции

ЕС продолжит работать над новыми санкциями против России, включая следующий десятый пакет, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС-Украина в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T18:09

2023-02-03T18:09

2023-02-03T18:20

цены на нефть

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евросоюз

евросовет

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. ЕС продолжит работать над новыми санкциями против России, включая следующий десятый пакет, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве. "Мы уже приняли девять пакетов санкций, и мы продолжим работать над дальнейшими санкциями, включая следующий десятый пакет", - сказал он. В заявлении по итогам саммита также указывается, что ЕС и Украина призывают все страны присоединиться к санкциям против России, а также помогать бороться с обходом действующих ограничений. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849613611.html

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украина

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цены на нефть, россия, украина, киев, шарль мишель, евросоюз, евросовет, санкции в отношении россии