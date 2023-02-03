https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849516174.html
Киев предложил ЕК проводить еженедельные брифинги по санкциям против России
Киев предложил ЕК проводить еженедельные брифинги по санкциям против России - РИА Новости, 03.02.2023
Киев предложил ЕК проводить еженедельные брифинги по санкциям против России
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил Еврокомиссии проводить еженедельные брифинги по усилению санкций против РФ. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:09
2023-02-03T14:09
2023-02-03T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
владимир путин
владимир зеленский
андрей ермак
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил Еврокомиссии проводить еженедельные брифинги по усилению санкций против РФ. По данным офиса Зеленского, Ермак в пятницу в ходе встречи с руководителем офиса президента Европейской комиссии Бьорном Зайбертом и дипломатическим советником главы ЕК Фернандо Андресеном обсудил усиление санкционного давления на Россию. "Андрей Ермак призвал представителей Европейской комиссии к дальнейшему усилению санкционного давления на Россию... Он предложил проводить еженедельные брифинги для представителей стран-партнеров", - говорится в сообщении. Уточняется, что на указанных брифингах планируется обсуждение вопросов об усилении санкций в отношении физических и юридических лиц, "которые и дальше поддерживают агрессию России против Украины". Во время этих брифингов можно будет рассмотреть предложения, видение украинской стороны и направления дальнейших шагов для усиления санкционной политики". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230203/zakharova-1849431678.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Еврокомиссия
Киев предложил ЕК проводить еженедельные брифинги по санкциям против России
Ермак предложил ЕК проводить еженедельные брифинги по усилению антироссийских санкций